Zjarri izraelit plagos 3 palestinezë në Gaza, ushtria shemb një shtëpi në Bregun Perëndimor

Lina Altawell
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Tre palestinezë, përfshirë një grua, janë plagosur nga zjarri izraelit në Rripin e Gazës ndërsa forcat izraelite shembën një shtëpi palestineze në ndërtim në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton Anadolu.
Një burim mjekësor tha se një grua me plagë të rënda mbërriti në spitalin "Shifa" në qytetin e Gazës pasi u qëllua nga forcat izraelite në zonën Atatra, në perëndim të qytetit Beit Lahia në veri të Gazës. Burimi po ashtu tha se dy persona të tjerë me plagë të moderuara mbërritën në spitalin arab baptist "Al-Ahli" pasi një dron izraelit shpërtheu pranë civilëve në rrugën Kashko, në lagjen Zeitoun në juglindje të qytetit të Gazës.
Burime lokale thanë se artileria izraelite bombardoi zona në lindje të qytetit Khan Younis në jug të Gazës ndërsa anijet luftarake izraelite goditën bregdetin perëndimor të qytetit me predha dhe zjarr armësh. Në Gazën qendrore, automjetet izraelite hapën zjarr me mitralozë drejt zonave në lindje të kampit të refugjatëve Maghazi, pa raportime për të lënduar.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, të paktën 981 persona janë vrarë dhe 3.104 janë plagosur nga zjarri i ushtrisë izraelite, pavarësisht armëpushimit që është në fuqi që nga 10 tetori i vitit 2025. Që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza në tetor të vitit 2023, rreth 73 mijë palestinezë janë vrarë dhe mbi 173 mijë të tjerë janë plagosur ndërsa shkatërrime të gjera kanë prekur 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.
Ndërkohë, thanë burime lokale për Anadolu, në Bregun Perëndimor të pushtuar, forcat izraelite shembën një shtëpi palestineze në ndërtim në qytetin Kafr ad-Dik, në perëndim të Salfitit. Sipas burimeve, trupat izraelite bastisën pjesën perëndimore të qytetit me një buldozer ushtarak dhe nisën shembjen e shtëpisë.
Sipas burimeve, ushtria izraelite pretendoi se shembja u krye pasi shtëpia ishte ndërtuar pa leje. Izraeli shemb rregullisht shtëpitë dhe strukturat palestineze në zonat e Bregut Perëndimor të klasifikuara si Zona C, duke u thirrur në ndërtimet pa leje.
Sipas Marrëveshjes së Oslos, të nënshkruar në vitin 1995, Zona C është nën kontrollin civil, të sigurisë dhe administrativ të Izraelit dhe përbën rreth 60 për qind të Bregut Perëndimor. Marrëveshja e ndau gjithashtu Bregun Perëndimor në Zonën A, nën kontroll të plotë palestinez, si dhe Zonën B, nën kontrollin e sigurisë së Izraelit dhe kontrollin civil e administrativ palestinez.
Palestinezët thonë se autoritetet izraelite në përgjithësi refuzojnë t’u japin leje ndërtimi në këto zona, ndërkohë që vazhdojnë zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme të ndërtuara në tokat e pushtuara. Sipas Komisionit Palestinez për Rezistencën ndaj Kolonizimit dhe Murit, autoritetet izraelite kryen 70 shembje gjatë muajit maj, duke prekur 155 struktura palestineze, përfshirë 39 shtëpi të banuara dhe 99 struktura bujqësore.