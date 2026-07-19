Zjarret pyjore vazhdojnë të përhapen në ishullin Siçili të Italisë

Abdulbesar Ademi
19 korrik 2026•Përditësim: 19 korrik 2026
Zjarret pyjore kanë vazhduar të përhapen në disa zona të ishullit italian të Siçilisë, raporton Anadolu.
Një zjarr që shpërtheu të premten në shpatet e Malit Iato, pranë Palermos, u përhap me shpejtësi në tre anët e malit, i favorizuar nga erërat e forta, si dhe vazhdoi të digjej gjatë natës pranë zonave të banuara.
Numri i qyteteve italiane nën nivelin më të lartë të alarmit për valën e të nxehtit pritet të ulet gjatë fundjavës, megjithëse temperaturat ekstreme dhe rreziqet për shëndetin do të vazhdojnë në pjesën më të madhe të vendit.
Sipas Ministrisë italiane të Shëndetësisë, 16 qytete janë në alarm të kuq, ndërsa numri pritet të bjerë në 14 qytete në fillim të javës së ardhshme.
Meteorologët presin që vala aktuale e të nxehtit të fillojë të dobësohet nga dita e hënë, ndërsa anticikloni afrikan do të zhvendoset drejt perëndimit.
Megjithatë, Italia jugore dhe ishujt pritet të mbeten nën temperatura shumë të larta, edhe pse parashikohet një rënie e lehtë e tyre.