Zjarret në jug të Francës kanë djegur mbi 1.000 hektarë tokë

Necva Taştan Sevinç
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Më shumë se 1.000 hektarë tokë janë djegur nga zjarret e shumta pyjore në të gjithë Francën jugore ndërsa qindra zjarrfikës kanë vazhduar të luftojnë sot me zjarret mes erërave të forta dhe kushteve të thata, transmeton Anadolu.
Zjarri më i madh, i cili shpërtheu në komunën Pouzols-Minervois në departamentin Herault përpara se të përhapej në Aude-n fqinje ka djegur mbi 800 hektarë, njoftoi transmetuesi francez i lajmeve BFMTV. Zjarri u vu nën kontroll sot në mëngjes, por zjarrfikësit paralajmëruan se frontet aktive të zjarrit mbetën për shkak të erërave të vazhdueshme.
Rreth 350 banorë u evakuuan si masë paraprake. Autoritetet thanë se asnjë shtëpi nuk është dëmtuar, megjithëse disa vreshta u shkatërruan pjesërisht. Dy zjarre të tjera të mëdha pyjore u shënuan në veri të Marsejës në departamentin Bouches-du-Rhone.
Një zjarr në Rognac është vënë nën kontroll gjatë natës pasi ka djegur rreth 50 hektarë. Pesë shtëpi u evakuuan ndërsa dy magazina, një ndërtesë e ndërmarrjes së punëve publike, disa automjete dhe një ndërtesë mbetën të dëmtuara. Nuk raportohet për të lënduar.
Aty pranë, zjarrfikësit vazhduan të luftojnë një zjarr në Lancon-Provence, ku janë djegur rreth 200 hektarë. Zjarret ndërprenë transportin, me shërbimet rajonale hekurudhore TER midis Marsejës dhe Miramas të pezulluara sot në mëngjes pasi flakët iu afruan binarëve hekurudhor.
Zjarri pyjor në Frejus në departamentin Var është vënë nën kontroll të mërkurën vonë, pasi dogji bimësi dhe shkaktoi evakuimin e rreth 2.200 njerëzve nga gjashtë kampingje. Autoritetet franceze vendosën gjashtë departamente të Mesdheut nën alarmin më të lartë të kuq për rrezik "shumë të lartë" nga zjarri.
Zëdhënësi i zjarrfikësve, Eric Brocardi paralajmëroi se zjarret po ndodhin gjithnjë e më herët gjatë vitit.
"Është një realitet. Sot ne e shohim atë, është periudhë jashtëzakonisht e ndërlikuar për zjarrfikësit", tha ai për RTL, duke shtuar se zjarret po shpërthejnë para sezonit të pikut të pushimeve verore, duke e bërë më të vështirë mobilizimin e zjarrfikësve vullnetarë.
Erërat e forta "Mistral" dhe "Tramontane", me erëra që arrinin deri në 90 kilometra në orë në pjesë të Francës jugore, vazhduan të komplikojnë operacionet e shuarjes së zjarrit.