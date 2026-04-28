Zjarret në Georgia të SHBA-së djegin 120 shtëpi, prekin mijëra hektarë

Berk Kutay Gökmen
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Sipas mediave lokale të martën, gati 55.140 akra (22.314 hektarë) janë djegur dhe të paktën 120 shtëpi janë shkatërruar nga zjarret e rënda në të gjithë shtetin amerikan Georgia që nga mbrëmja e së hënës, transmeton Anadolu.
Zjarret në qarqet Clinch dhe Brantley në jug të Georgias u bënë më shkatërrueset në historinë e shtetit, raportoi Fox 5 Atlanta.
Për më shumë se një javë, zjarret kanë shkatërruar të paktën 120 shtëpi. Të dielën në mbrëmje, stuhitë e shpërndara sollën pak shi, duke lehtësuar për pak kohë kushtet intensive të zjarrit, megjithëse jo të mjaftueshme për të shuar flakët.
Qindra banorë janë zhvendosur, duke gjetur strehim në hotele ose strehimore emergjente në Brantley dhe në Selden Park në Brunswick.
Edhe pse disa familje u shoqëruan përsëri në zona të caktuara të hënën për të vlerësuar dëmet, shumë prej tyre janë ende të pasigurt nëse shtëpitë e tyre mbeten të paprekura.
Deri të hënën në mbrëmje, zjarri në Pineland në Qarkun Clinch ka djegur 32.540 akra (13.168 hektarë), me 23 për qind të vënë nën kontroll.
Ndërkohë, zjarri në Autostradën 82 në Qarkun Brantley ka djegur mbi 21.600 akra (8.741 hektarë), me vetëm 6 për qind të vënë nën kontroll, duke kërcënuar më shumë se 350 shtëpi.
Mbi 410 persona, përfshirë ekipet nga Qarku White dhe Departamenti i Burimeve Natyrore, po punojnë për të kontrolluar zjarret duke përdorur tetë helikopterë, 25 motorë dhe 20 buldozerë për të forcuar linjat e kontrollit.