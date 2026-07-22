İlayda Çakırtekin
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Një zjarr që përfshiu departamentin Var të Francës juglindore gjatë natës dogji mijëra hektarë tokë, thanë sot autoritetet, transmeton Anadolu.
Shërbimi i Zjarrfikësve dhe Shpëtimit në Var tha se zjarri ka djegur 2.550 hektarë dhe tani është nën kontroll, pa përhapje të mëtejshme. Megjithatë, mbeten shumë pika të nxehta, raportoi transmetuesi BFMTV.
Dy shtëpi u shkatërruan në komunën Ponteves, ku rreth 10 shtëpi, përfshirë ato të shkatërruara më vonë, ishin evakuuar.
Rreth 400 persona u evakuuan nga pesë komuna, sipas përditësimit të fundit nga prefektura e Var-it.
Zjarri la gjithashtu rreth 2.300 familje pa energji elektrike, kryesisht në komunën Cotignac, ku ekuipazhet po punojnë për të rivendosur energjinë.
Shërbimi i motit pyjor i Francës e klasifikoi rrezikun e zjarrit si "shumë të lartë" në departamentet Bouches-du-Rhone, Vaucluse dhe Gard për sot.
Ndërkohë, 23 departamente të tjera janë nën alarm portokalli, që tregon rrezik të lartë zjarri, përfshirë Var-in.