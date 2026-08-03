Zjarre masive në Washington, mbi 600 struktura të shkatërruara dhe dhjetëra mijëra të evakuuar

Merve Berker
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Zjarret pyjore vazhduan të përhapen në të gjithë shtetin lindor të Washingtonit, duke shkatërruar mbi 600 struktura dhe duke detyruar dhjetëra mijëra banorë të evakuohen ndërsa zjarrfikësit luftuan me flakë të shumta në kushte ekstreme të motit, sipas raportimeve të medias të dielën, transmeton Anadolu.
Zjarri Kompleks Spokane, që përbëhet nga zjarret Old Trails, Fairview dhe Autumn Lane, ka djegur më shumë se 7.700 hektarë dhe mbetet zero për qind i kontrolluar, sipas zyrtarëve.
Nuk është raportuar për të lënduar. Autoritetet thanë se rreth 60 mijë njerëz brenda kufijve të qytetit Spokane janë evakuuar, ndërsa urdhrat e detyrueshëm të evakuimit mbetën në fuqi në pjesë të Qarkut Spokane dhe u zgjeruan në zonat e Qarkut fqinj Stevens.
Kryetarja e bashkisë së Spokane, Lisa Brown i përshkroi zjarret si "vërtet fatkeqësia më e keqe natyrore me të cilën është përballur rajoni ynë". Zyrtarët thanë se të paktën 640 struktura u shkatërruan vetëm nga Zjarri Old Trails, megjithëse autoritetet ende nuk kanë përcaktuar se sa prej tyre ishin shtëpi, biznese apo shkolla.
Rreth 4.000 struktura mbeten nën kërcënim. Guvernatori Bob Ferguson shpalli gjendje të jashtëzakonshme në të gjithë shtetin dhe vendosi ndalimin e djegies deri në fund të shtatorit, duke përmendur kushtet e thatësirës dhe ndryshimin e shpejtë të sjelljes së zjarreve.
Ai tha se janë bërë kërkesa për ndihmë të menjëhershme nga Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave dhe fonde shtesë federale për rimëkëmbje. "Gjërat janë jashtëzakonisht dinamike, veçanërisht në Spokane", tha Ferguson.
Garda Kombëtare e Washingtonit, gjeneral major Gent Welsh e quajti situatën "një tragjedi", duke theksuar se "Kur të lindë dielli, do të tronditemi kur të shohim skenat që dalin prej andej".
Shërbimi Kombëtar i Motit lëshoi një paralajmërim të rrallë të flamurit të kuq të Situatës Veçanërisht të Rrezikshme në pjesë të Washingtonit lindor dhe Oregonit, duke paralajmëruar se erërat e forta dhe kushtet shumë të thata mund të nxisin rritjen e shpejtë të zjarreve.
Zyrtarët shtetërorë thanë se 15 zjarre po digjen në të gjithë Washingtonin, duke djegur rreth 250 mijë hektarë, ndërsa më shumë se 1.7 milion hektarë janë djegur në Oregonin fqinj këtë vit. Alarmet për zjarret mbetën në fuqi në pjesën më të madhe të Paqësorit Veriperëndimor, ndërsa tymi vazhdon të ndikojë në cilësinë e ajrit.