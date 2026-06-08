Zjarr në një nënstacion elektrik në Gjermani, mijëra familje mbeten pa energji

Ayhan Şimşek
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Një zjarr në një nënstacion elektrik në qytetin jugperëndimor të Gjermanisë, Reutlingen, ndërpreu energjinë në mijëra familje gjatë natës, ndërsa autoritetet njoftuan të hënën se po hetojnë për zjarrvënie të qëllimshme pasi zbuluan vatra të shumta ndezjeje në vendin e ngjarjes, transmeton Anadolu.
Qyteti i Reutlingen tha se rreth 7.600 familje mbetën pa energji elektrike të hënën në mëngjes, duke paralajmëruar se një afat kohor i besueshëm për restaurimin e plotë nuk është ende i disponueshëm.
Ndërprerja filloi rreth orës 1:45 të mëngjesit me orën lokale (të dielën) kur nënstacioni Reutlingen-West doli jashtë linje, njoftoi agjencia gjermane e lajmeve dpa. Në kulmin e ndërprerjes, rreth 20.000 abonentë u prekën, thanë autoritetet. Deri në orën 7:15 të mëngjesit, energjia u rivendos në rreth gjysmën e tyre, duke përfshirë zonën e qendrës së qytetit dhe spitalin lokal.
Një zëdhënës i operatorit rajonal të rrjetit Netze BW u tha gazetarëve se ka indikacione të qarta për zjarrvënie. Hetuesit kanë gjetur "tre vatra zjarri", ndërsa një gardh dhe zona përpara objektit janë dëmtuar.
Një zëdhënës i zyrës së policisë kriminale të shtetit Baden-Württemberg tha se oficerët "po hetojnë në të gjitha drejtimet".
Incidenti është i ngjashëm me dy sulme të dyshuara për zjarrvënie të ekstremit të majtë në rrjetin elektrik të Berlinit vitin e kaluar. Në sulmin e 9 shtatorit 2025, rreth 50.000 shtëpi dhe 2.000 biznese humbën energjinë elektrike dhe shërbimi nuk u rivendos plotësisht deri në pasditen e 11 shtatorit - afërsisht 60 orë më vonë.