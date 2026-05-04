Zjarr i madh shpërthen në një kompleks nafte në EBA pas sulmit me dron nga Irani

04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Një zjarr i madh shpërtheu në një kompleks nafte në emiratin Fujairah të Emirateve të Bashkuara Arabe të hënën, pasi u godit nga një dron i lëshuar nga Irani, thanë autoritetet, transmeton Anadolu.
Sulmi shënon të parin që nga hyrja në fuqi e armëpushimit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara muajin e kaluar.
Në një deklaratë, Zyra e Medias në Fujairah tha se zjarri shpërtheu në Zonën Industriale të Naftës në Fujairah, një qendër energjetike kyç në bregun lindor të Emirateve të Bashkuara Arabe, pasi u shënjestrua nga një dron i lëshuar nga Irani.
Ekipet e mbrojtjes civile u dërguan menjëherë në vendngjarje dhe po vazhdojnë përpjekjet për të vënë nën kontroll dhe shuar zjarrin, thuhet në deklaratë.
Autoritetet në Fujairah thanë se tre shtetas indianë u plagosën me lëndime mesatare dhe u transportuan në spital për trajtim, shtohet më tej.
Incidenti ndodhi pak pasi Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha se kishte detektuar katër raketa lundruese të lëshuara nga Irani drejt vendit, duke shtuar se mbrojtja ajrore kishte interceptuar me sukses shumicën prej tyre.
Tre nga raketat u neutralizuan mbi ujërat territoriale të vendit, ndërsa e katërta ra në det, u tha më tej.
Tensionet rajonale kanë qenë të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore strategjike.
Një armëpushim dyjavor hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, ndërsa nuk u arrit asnjë marrëveshje për një armëpushim të qëndrueshëm.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin pa caktuar një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.