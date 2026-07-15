Zimbabveja konfirmon se 100 mijë qytetarë të saj janë riatdhesuar nga Afrika e Jugut

James Kunda
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Qeveria e Zimbabvesë ka njoftuar se pothuajse 100 mijë qytetarë të saj janë riatdhesuar nga Afrika e Jugut pas tensioneve lidhur me emigracionin në vendin fqinj, transmeton Anadolu.
Ministri i Informacionit, Zhemu Soda tha se 99.418 qytetarë të Zimbabvesë janë kthyer në vend që nga 28 maji ndërsa gratë dhe fëmijët përbëjnë 70 për qind të të riatdhesuarve.
Soda tha se të dhënat bazohen në një raport për riatdhesimin dhe riintegrimin, i cili iu paraqit kabinetit dje. Ai shtoi se Zimbabveja po ndihmon gjithashtu qytetarët e Malavit dhe Zambias që kalojnë tranzit nëpër vend dhe se ka forcuar operacionet kufitare për të përballuar fluksin e të kthyerve.
Ai bëri të ditur se Zonja e Parë, Auxilia Mnangagwa u ka ofruar të riatdhesuarve në Qendrën e Riatdhesimit në Beitbridge ushqime dhe veshmbathje, duke plotësuar masat për të përmbushur kërkesën në rritje të shkaktuar nga numri i madh i të ardhurve.
"Punonjësit shëndetësorë kanë trajtuar disa pacientë, kanë kontrolluar 870 fëmijë për kequshqyerje dhe kanë identifikuar e trajtuar 15 raste me diarre", tha Soda.
Dje, presidenti i Zimbabvesë, Emmerson Mnangagwa u takua me Mbretin Misuzulu kaZwelithini të popullit AmaZulu dhe delegacionin e tij të udhëheqësve tradicional nga Afrika e Jugut. Më pas, Mnangagwa në rrjetin social amerikan X tha se takimi forcoi lidhjet e thella historike dhe kulturore që bashkojnë dy vendet.