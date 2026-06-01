Wassim Samih Seifeddine
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Një valë masive zhvendosjesh u zhvillua sot në periferitë jugore të Bejrutit, pas kërcënimeve izraelite se do të bombardojnë kryeqytetin libanez pavarësisht armëpushimit në vazhdim, transmeton Anadolu.
Rrugët dhe hyrjet në periferitë jugore përjetuan trafik të rëndë, me banorët e bllokuar për orë të tëra para se të niseshin drejt Bejrutit qendror, sipas një gazetari të Anadolu-t.
Shumë banorë evakuuan shtëpitë e tyre pasi media izraelite raportoi se ushtria kishte ndërmend të lëshonte paralajmërime evakuimi për zonat që pritej të ishin në shënjestër të sulmeve.
Ndërkohë, Universiteti Libanez shtyu provimet në fakultetet dhe institutet e tij në kampusin e Universitetit "Rafic Hariri" në Hadath në Bejrut dhe qytetin jugor të Sidonit deri javën e ardhshme, duke përmendur situatën aktuale të sigurisë.
Universiteti shtoi në një deklaratë se provimet do të vazhdonin sipas planit në degët e tjera të tij.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu urdhëroi sot ushtrinë të kryente sulme ajrore në Bejrut në një përshkallëzim të ri pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që është në fuqi që nga 17 prilli.
Urdhri vjen në prag të një raundi të ri negociatash midis Bejrutit dhe Tel Avivit në Washington nën ndërmjetësimin e SHBA-së.