Zelenskyy zotohet për zgjerimin e sulmeve me dronë kundër Rusisë

Elena Teslova
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy kërcënoi të martën se mijëra dronë do të fluturojnë në Moskë dhe Shën Petersburg, ndërsa Ukraina zgjeron fushatën e saj ajrore me rreze të gjatë kundër Rusisë, transmeton Anadolu.
Në një seri postimesh në Telegram, Zelenskyy tha se lufta kishte hyrë në një fazë të re të përqendruar në kontrollin e qiejve dhe i përshkroi sulmet me dron me rreze të gjatë si një element kyç të strategjisë së Ukrainës.
“Kur në Moskë nuk fluturojnë njëqind drone, por një mijë, dhe kur ai (Presidenti rus Vladimir Putin) ta ndiejë dhe ta shohë atë, ai do të këshillohet të lëvizë diku përtej Uraleve”, tha ai.
Zelenskyy i prezantoi sulmet me dron sikur e kishin vënë Ukrainën nën kontrollin e kompleksit të karburantit dhe energjisë së Rusisë, duke thënë: "Ne ndërpremë logjistikën dhe morëm kontrollin e kompleksit të karburantit dhe energjisë".
Udhëheqësi ukrainas rinovoi thirrjet për ndihmë shtesë ushtarake perëndimore, veçanërisht sistemet e mbrojtjes ajrore të afta për të kapur raketa balistike, duke thënë se Ukraina ka nevojë urgjente për më shumë raketa interceptuese.
Rusia ka dënuar vazhdimisht sulmet e Ukrainës me dron me rreze të gjatë në territorin e saj si "sulme terroriste" duke thënë se ato godasin kryesisht infrastrukturën civile.