Zelenskyy: Ukraina pret që samiti i NATO-s në Ankara të mos shndërrohet në një “ushtrim formal”

Burç Eruygur
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, ka deklaruar se vendi i tij pret që samiti i ardhshëm i NATO-s në kryeqytetin turk Ankara të mos shndërrohet në një “ushtrim formal”, transmeton Anadolu.
Në një video-mesazh në mbrëmje, Zelenskyy foli për sulmet ruse ndaj Kievit dhe zonës përreth gjatë natës së kaluar. Ai tha se Ukraina ka arritur norma të larta të neutralizimit të dronëve dhe raketave lundruese, por se prodhimi i kapaciteteve kundër raketave balistike “ende nuk është rritur në nivelin” e nevojshëm.
“Prej kohësh kemi argumentuar se jemi në gjendje t’i prodhojmë vetë këto armë mbrojtëse. Nëse Ukrainës do t’i jepeshin licenca amerikane për prodhimin e sistemeve Patriot, prodhimi ynë do të ishte i mjaftueshëm si për të mbrojtur Ukrainën, ashtu edhe për të ndihmuar partnerët që kanë nevojë”, tha Zelenskyy.
Zelenskyy tha se sulmi më i fundit rus gjatë natës la të vrarë 22 persona dhe plagosi gati 90 të tjerë, duke shtuar se që nga nata ka marrë përditësime “çdo gjysmë ore” nga ministri i Punëve të Brendshme, Ihor Klymenko, lidhur me përpjekjet e shpëtimit.
“Presim shumë që samiti që po zhvillohet tani në Ankara, samiti i shteteve më të fuqishme euroatlantike, të mos shndërrohet në një ushtrim formal. Dhe që mbrojtja e jetës sonë, bashkëpunimi ynë në fushën e sigurisë dhe kapacitetet tona mbrojtëse këtu në Evropë dhe me Amerikën të forcohen përmes punës dhe vendimeve të përbashkëta”, tha Zelenskyy.
“Nevojiten vendime”, shtoi ai, duke falënderuar liderët që dënuan sulmin e natës.
Më herët, ai u bëri thirrje SHBA-së dhe vendeve evropiane që të dalin nga Samiti i NATO-s 2026 me “vendime të forta” në mbështetje të mbrojtjes ajrore të Ukrainës dhe mbrojtjes së civilëve.
Krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s do të mblidhen në Ankara më 7 dhe 8 korrik për samitin e aleancës për vitin 2026, të organizuar nga Turqia. Zelenskyy pritet të marrë pjesë në aktivitetet e samitit, përfshirë një paraqitje të përbashkët me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, si dhe në një takim të Këshillit NATO-Ukrainë.