Zelenskyy: Ukraina goditi një rafineri nafte dhe një objekt ushtarak në Rusi

Elena Teslova
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se Kievi goditi një rafineri nafte në rajonin Bashkortostan të Rusisë dhe një strukturë të industrisë mbrojtëse në rajonin Penza, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se rafineria e naftës "Ufa", një nga prodhuesit më të mëdhenj të lubrifikantëve në Rusi, e vendosur më shumë se 1.300 kilometra nga vija e frontit, u godit në sulmin e natës.
Ai tha se Ukraina goditi gjithashtu një strukturë ushtarako-industriale të përfshirë në prodhimin e komponentëve të raketave në rajonin Penza të Rusisë.
Media ukrainase duke cituar burime në Shërbimin e Sigurisë së Ukrainës, raportoi se agjencia sulmoi bazën ajrore ushtarake "Saky" të Krimesë, një nga aeroportet kryesore ushtarake të Rusisë në gadishull.
Guvernatori i rajonit Penza të Rusisë tha në platformën ruse të mediave sociale Max se mbrojtja ajrore ruse rrëzoi një dron mbi rajon. "Mbetjet dëmtuan linjat e energjisë dhe ranë mbi një ndërtesë të papërfunduar. Nuk ka viktima. Shërbimet e emergjencës janë në vendngjarje duke u marrë me pasojat", tha ai.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm rus mbi pretendimet e Ukrainës në lidhje me rafinerinë e naftës "Ufa" ose bazën ajrore "Saky" në Krime.
Forcat ruse thuhet se nisën sulme gjatë natës në të gjithë Ukrainën juglindore, duke vrarë të paktën tre persona dhe duke plagosur më shumë se një duzinë, sipas autoriteteve ukrainase.