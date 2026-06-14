Zelenskyy: Ukraina goditi një objekt nafte në rajonin Yaroslav të Rusisë

Kanyshai Butun
14 qershor 2026•Përditësim: 14 qershor 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të dielën se Kievi goditi një objekt nafte në rajonin rus të Yaroslavlit, të cilin ai e përshkroi si të rëndësishëm për rezervat e karburantit të Moskës, transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën sociale amerikane X, Zelenskyy gjithashtu tha se forcat ukrainase goditën fabrikën kimike Azot në rajonin Tula të Rusisë, duke e quajtur atë thelbësore për kapacitetet e prodhimit të eksplozivëve të Moskës.
Ai tha se kufizime të trafikut ajror u vendosën në gjashtë aeroporte ruse dhe se alarme për sulme ajrore u shpallën në 28 rajone ruse që nga mbrëmja e së shtunës.
Zelenskyy gjithashtu pretendoi se forcat ukrainase goditën objektiva logjistike ushtarake ruse në territorin e pushtuar ukrainas.
“Ukraina po zbaton planin e saj të sanksioneve me rreze të gjatë kundër Rusisë dhe detyrat e caktuara lidhur me goditjet me rreze të mesme si përgjigje ndaj refuzimit të Rusisë për t’i dhënë fund kësaj lufte”, tha ai.
Ai shtoi se Kievi i ka ofruar Moskës “çdo format të mundshëm për negociata”, por tha se përgjigjja e Rusisë ka qenë “agresion i vazhdueshëm dhe përpjekje për ta zgjeruar atë”.
“Është e arsyeshme që lufta po kthehet atje ku filloi”, tha Zelenskyy.
Veçmas, Zelenskyy akuzoi Rusinë se ka lëshuar 1.920 dronë sulmues, 1.790 bomba ajrore të drejtuara dhe 17 raketa të llojeve të ndryshme kundër Ukrainës gjatë javës së kaluar.
Ndërkohë, autoritetet ruse thanë se objekte industriale të magazinimit të karburantit u goditën në një sulm “masiv” ukrainas me dronë në rajonin e Yaroslavlit.
Guvernatori rajonal Mikhail Evraev tha në rrjetin social rus Max se trafiku drejt Moskës ishte ndalur dhe ekipet emergjente po punonin për shuarjen e një zjarri.
Guvernatori i Tulas, Dmitry Milyaev, tha në Telegram se mbeturinat nga dronët e rrëzuar ukrainas ranë në territorin e një ndërmarrjeje industriale në qytetin Novomoskovsk gjatë përpjekjeve për të zmbrapsur sulmin.
“Shërbimet emergjente janë organizuar për të reaguar dhe po përcaktohet natyra e dëmit”, shkroi Milyaev.
Sulmet ukrainase ndaj infrastrukturës energjetike ruse janë intensifikuar muajt e fundit. Në fillim të qershorit, Zelenskyy tha se forcat ukrainase goditën 15 rafineri ruse të naftës midis janarit dhe majit dhe pretendoi se gati 40 për qind e kapacitetit të përpunimit të naftës së Rusisë ishte jashtë funksionit deri në maj.