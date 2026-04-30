Zelenskyy udhëzon zyrtarët të kontaktojnë ekipin e Trumpit në lidhje me propozimin e Putinit për armëpushim

Burç Eruygur
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha të enjten se ka udhëzuar përfaqësuesit e vendit të tij të kontaktojnë ekipin e presidentit amerikan Donald Trump për të sqaruar detajet e një armëpushimi të propozuar nga Rusia, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë përmes platformës sociale amerikane X, Zelenskyy tha se Kievi kërkon paqe në mes të luftës katërvjeçare në Ukrainë dhe po kryen punën e nevojshme diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit.
"Do të sqarojmë se për çfarë saktësisht bëhet fjalë - për disa orë siguri për një paradë në Moskë, apo për diçka më shumë. Propozimi ynë është një armëpushim afatgjatë, siguri e besueshme dhe e garantuar për njerëzit, dhe një paqe e qëndrueshme", tha ai.
Ai shtoi se pala ukrainase është e gatshme të punojë për këtë në "çdo format të denjë dhe efektiv".
Gjatë një telefonate me Trumpin të mërkurën, presidenti rus Vladimir Putin propozoi një armëpushim në Ukrainë më 9 maj, me rastin e festimeve të Ditës së Fitores në vendin e tij.
"Trump e mbështeti në mënyrë aktive këtë iniciativë, duke vënë në dukje se festa përkujton fitoren tonë të përbashkët ndaj nazizmit në Luftën e Dytë Botërore", tha ndihmësi presidencial rus Yury Ushakov.
Ndërkohë, Trump u tha gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë se gjatë telefonatës i kishte "sugjeruar një armëpushim të vogël" Putinit dhe se mendon se "ai mund ta bëjë këtë".
Dita e Fitores festohet më 9 maj në Rusi dhe në disa vende të tjera për të përkujtuar fitoren e Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore.