Zelenskyy udhëzon inteligjencën dhe ushtrinë të veprojnë kundër objekteve ruse të përdorura në luftë

Burç Eruygur
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy tha se ai udhëzoi inteligjencën dhe ushtrinë e Ukrainës që të “veprojnë paraprakisht” kundër objekteve ruse të përdorura në luftën mbi katër vjeçare, transmeton Anadolu.
Në një fjalim me video të mbrëmjes të mërkurën vonë, Zelenskyy tha se kishte dëgjuar një konferencë më herët gjatë ditës nga shefi i Inteligjencës së Mbrojtjes, Oleh Ivashchenko, duke përfshirë sulmet energjetike nga Ukraina, duke pretenduar se inteligjenca e vendit mori "disa dokumente të brendshme ruse" që vlerësonin se këto sulme po "ndiheshin me dhimbje" nga Moska.
Zelenskyy tha se Ukraina ka goditur një numër objektivash në këtë kontekst, përfshirë ato mbi 1.200 kilometra nga vija e frontit dhe se qendrat e komunikimit të ushtrisë ruse janë goditur gjithashtu. "Udhëzova inteligjencën dhe ushtrinë tonë të veprojnë paraprakisht kundër objekteve që rusët përdorin për të rritur luftën", tha ai.
Sipas tij, Moska aktualisht po tërheq më shumë asete të mbrojtjes ajrore në kryeqytetin rus si dhe në qytetin Valdai dhe Urën e Kerçit, kjo e fundit nga e cila u ndërtua pas aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014 për të lidhur gadishullin me territorin e saj.
Ai pohoi se më shumë se 60 rajone ruse po përjetojnë mungesë karburanti. Për shkak të sulmeve të fundit të avionëve ukrainas në rafineritë ruse të naftës, disa objekte pezulluan operacionet për mirëmbajtje, duke bërë që Moska të vendosë periodikisht kufizime që synojnë stabilizimin e tregut vendas të karburantit.
Kufizimet në shitjet e karburanteve janë vendosur kohët e fundit nga autoritetet lokale në një numër rajonesh, përfshirë Tyumenin dhe Tatarstanin. Në Krime, zyrtarët e instaluar nga Rusia njoftuan gjatë fundjavës se shitjet e karburanteve për individët dhe bizneset ishin pezulluar tërësisht, me furnizime të rezervuara për shërbimet thelbësore publike.
Në fillim të këtij muaji, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës pretendoi se forcat e tij goditën 16 rafineritë kryesore ruse të naftës dhe terminalet e karburantit, duke marrë më shumë se 30 për qind të kapacitetit të rafinimit jashtë linje.