Zelenskyy: Trump dakord të rrisë presionin ndaj Rusisë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë

Burç Eruygur
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha të enjten se presidenti amerikan Donald Trump ka rënë dakord për të rritur presionin ekonomik ndaj Moskës për t’i dhënë fund luftës Rusi–Ukrainë, transmeton Anadolu.
Në deklaratat hapëse gjatë një takimi të Grupit të Kontaktit për Mbrojtjen e Ukrainës në Bruksel, Zelenskyy theksoi rëndësinë e takimit pas samitit të G7-tës në Francë.
“Kemi pasur takime dhe bisedime të mira me të gjithë liderët, përfshirë presidentin Trump. Presidenti i Shteteve të Bashkuara ka qenë shumë i qartë për rritjen e presionit ndaj Rusisë për t’i dhënë fund kësaj lufte të tmerrshme”, tha Zelenskyy.
Duke theksuar se të gjithë liderët e G7-tës janë pajtuar për nevojën e rritjes së presionit ndaj Moskës, Zelenskyy tha se ata kanë mjetet dhe janë mjaftueshëm të fuqishëm për ta vendosur Rusinë “në një rrugë ku diplomacia bëhet e vetmja zgjedhje”.
Zelenskyy tha se, ndërsa Rusia posedon raketa balistike, Ukraina ka nevojë për kapacitete kundërbalistike dhe ka bërë shumë për t’u mbrojtur nga dronët.
“Shkalla jonë e interceptimit (të dronëve) është rreth 90 për qind — kjo është një arritje shumë serioze. Po ashtu po mbrohemi nga raketat lundruese, por raketat balistike ruse mbeten një problem dhe ne kemi nevojë për një zgjidhje për këtë problem”, tha ai.
Zelenskyy tha se Ukraina dhe Gjermania po ndërmarrin hapa shumë të rëndësishëm dhe se koalicioni i vendeve të bashkuara rreth programit për mbrojtjen kundër raketave balistike “duhet të tregojë kapacitet të plotë dhe të sjellë rezultate reale”.
“Më mirë këtë vit. Deri në këtë dimër, duhet të shohim tashmë rezultate konkrete nga puna jonë e përbashkët për mbrojtjen kundër raketave balistike. Kjo është diçka që na duhet të gjithëve, jo vetëm Ukrainës. Dhe është një përpjekje afatgjatë”, tha ai.
Zelenskyy gjithashtu u bëri thirrje vendeve që i janë bashkuar programit “Lista e Kërkesave Prioritare për Ukrainën” të mos presin samitin e NATO-s në Ankara për të shpallur kontributet e tyre, sepse raketat e financuara në kohë shpëtojnë jetë ukrainase.
Presidenti ukrainas zhvilloi një telefonatë me Trumpin të mërkurën në mbrëmje dhe një takim ballë për ballë me homologun e tij amerikan në samitin e G7-tës.