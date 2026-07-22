Zelenskyy takon të dërguarin amerikan në Kiev, diskuton furnizimet me Patriot dhe çështjet e marrëveshjes për dronët

Elena Teslova
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka njoftuar se ka diskutuar rritjen e furnizimeve me raketa Patriot dhe zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak me SHBA-në gjatë bisedimeve në Kiev me ambasadorin amerikan në NATO, Matthew Whitaker, transmeton Anadolu.
Zelenskyy tha në platformën Telegram se Whitaker shoqërohej nga komandanti i misionit të NATO-s për Asistencë të Sigurisë dhe Trajnim për Ukrainën (NSATU), Curtis Buzzard.
Sipas tij, diskutimet u përqendruan në forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës përmes dërgesave shtesë të interceptuesve për sistemet Patriot në kuadër të nismës PURL.
“Kjo është një përparësi kryesore tani, sepse sulmet masive ruse nuk po ndalen. Ne diskutuam gjithashtu partneritetin dypalësh të mbrojtjes mes SHBA-së dhe Ukrainës, zbatimin e vendimit të presidentit Trump në Ankara për t’i dhënë Ukrainës një licencë për prodhimin e Patriotëve, si dhe Marrëveshjen për Dronët”, tha ai.
Sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës, Rustem Umerov, tha se zhvilloi një takim “produktiv” me Whitakerin, gjatë të cilit u diskutuan të njëjtat çështje.