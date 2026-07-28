Zelenskyy takohet me Trumpin në Shtëpinë e Bardhë

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, u takua me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, në një takim me dyer të mbyllura gjatë një vizite të shkurtër në Washington, sipas Shtëpisë së Bardhë, transmeton Anadolu.
Zelenskyy mbërriti në Shtëpinë e Bardhë rreth orës 09:40 sipas kohës lokale. Takimi nuk ishte i hapur për mediat.
Vizita vjen kryesisht për të shprehur nderimet për senatorin Lindsey Graham, i cili vdiq më 11 korrik, disa orë pasi u kthye nga Ukraina.
Zelenskyy pritet gjithashtu të takohet me presidentin finlandez Alexander Stubb dhe të marrë pjesë në funeralin e Grahamit më vonë të martën.
Ai pritet të takohet në mbrëmje me një grup dypartiak senatorësh, ndërsa Senati përgatitet të zhvillojë votimin e parë mbi Aktin e Sanksioneve Lindsey O. Graham ndaj Rusisë dhe Iranit.
Para takimit me Trumpin, Zelenskyy tha se prioriteti kryesor i Ukrainës ishte forcimi i mbrojtjes ajrore, veçanërisht aftësisë së saj për t'u përballur me raketat balistike, duke theksuar gjithashtu bashkëpunimin strategjik me Washingtonin dhe përpjekjet për t'iu afruar paqes.
Shtëpia e Bardhë tha se Trumpi dhe ekipi i tij mbeten të angazhuar për të luajtur një "rol konstruktiv" në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës dhe mbeten optimistë se një marrëveshje mund të arrihet përfundimisht.
Zelenskyy ka thënë gjithashtu se planifikon t'i ndajë Trumpit informacione të inteligjencës mbi mbështetjen e pretenduar ruse për Iranin, përfshirë imazhe satelitore që sipas tij janë lidhur me sulmet iraniane.