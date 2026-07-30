Zelenskyy: Të dhënat paraprake tregojnë se Rusia përdori raketë balistike të Koresë së Veriut për të goditur Ukrainën

Elena Teslova
30 korrik 2026•Përditësim: 30 korrik 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy pretendoi të enjten se informacionet paraprake tregojnë se Rusia përdori një raketë balistike të Koresë së Veriut në sulmin e fundit ndaj Ukrainës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se ekspertët ende po shqyrtojnë raketën e përdorur në sulmin ndaj fshatit Radushne, por gjetjet fillestare tregojnë për një armë të prodhuar nga Koreja e Veriut.
“Të dhënat tona paraprake tregojnë se kjo ishte raketë balistike e Koresë së Veriut. Sigurisht, do të ketë ekzaminime të mëtejshme dhe gjithçka do të verifikohet”, tha ai.
Ai tha se përdorimi i raketës së pretenduar tregon rritjen e bashkëpunimit ushtarak mes Moskës dhe Phenianit, duke akuzuar Korenë e Veriut se po furnizon Rusinë me raketa dhe personel.
Zelenskyy tha se prioriteti i Ukrainës mbetet sigurimi i raketave shtesë për mbrojtjen ajrore, veçanërisht interceptorëve për sistemet Patriot, si dhe municioneve për sistemet e tjera të mbrojtjes ajrore të furnizuara nga Perëndimi.
“Gjëja më e rëndësishme nuk është vetëm simpatia dhe jo vetëm dënimi, por raketat për mbrojtjen ajrore”, tha Zelenskyy.
Rusia dhe Koreja e Veriut kanë zgjeruar lidhjet ushtarake vitet e fundit, por Moska thotë se Ukraina nuk ka të drejtë ta kritikojë Rusinë për përdorimin e armëve të huaja, pasi Kievi po lufton pothuajse ekskluzivisht me armatime të huaja.