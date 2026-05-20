Zelenskyy shpreson të rifillojnë bisedimet trepalëshe të paqes me Rusinë në javët e ardhshme

Kanyshai Butun
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të mërkurën se Kievi shpreson të rifillojë bisedimet “kuptimplota” trilaterale të paqes me Rusinë në javët e ardhshme, pas asaj që ai e përshkroi si “kontakte të mira” midis zyrtarëve ukrainas dhe amerikanë, transmeton Anadolu.
Në fjalimin e tij të mbrëmjes në Telegram, ai theksoi se Kievi pret që pala ruse “të mos fshihet” nga negociatat.
“Nëse mund t’i rikthehemi komunikimit trilateral kuptimplotë në këto javë dhe nëse mund të përfshijmë evropianët, kjo do të ishte rezultati i duhur. Ne nga ana jonë jemi të gatshëm për hapa të tillë të duhur. Pres që edhe partnerët të jenë të gatshëm dhe që rusët të mos fshihen”, tha ai.
Zelenskyy gjithashtu akuzoi Rusinë se po “shqyrton skenarë” për sulme shtesë në rajonet veriore të Ukrainës përgjatë drejtimit Çernihiv-Kiev nga Bjellorusia.
“Sigurisht, ne tashmë po punojmë për të forcuar mbrojtjen në këtë drejtim”, tha ai, duke shtuar se Ukraina po ndërmerr masa parandaluese lidhur me Bjellorusinë dhe pjesë të Rusisë “nga ku vjen kërcënimi”.
Ai gjithashtu paralajmëroi Bjellorusinë për pasoja “të konsiderueshme” nëse Minsku përfshihet drejtpërdrejt në luftë.
“Sinqerisht, jam tashmë i lodhur nga kërcënimi i vazhdueshëm ndaj Ukrainës se rusët mund të përfshijnë Bjellorusinë në zgjerimin e luftës”, tha ai.
Zelenskyy shtoi gjithashtu se “sanksionet e gjata” të Ukrainës po rezultojnë efektive, duke thënë se objektivat e Kievit për majin po përmbushen.