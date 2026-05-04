Zelenskyy shpall armëpushim me Rusinë "duke filluar nga ora 00:00 e natës së 5-6 majit"

Kanyshai Butun
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy njoftoi të hënën një armëpushim me Rusinë “duke filluar nga ora 00:00 e natës së 5–6 majit”, duke thënë se “jeta njerëzore është shumë më e vlefshme se çdo festim përvjetori”, transmeton Anadolu.
Zelenskyy tha se nuk është bërë asnjë kërkesë zyrtare ndaj Ukrainës lidhur me “ndërprerjen e armiqësive” të shpallur nga Moska gjatë festimeve të Ditës së Fitores në Rusi.
“Në kohën e mbetur deri në atë moment, është reale të sigurohet që të hyjë në fuqi heshtja”, tha ai në platformën sociale amerikane X.
Në postim nuk përmendet qartë numri i ditëve të armëpushimit. Megjithatë, agjencia shtetërore e lajmeve Ukrinform raportoi se armëpushimi do të fillojë më 6 maj.
Zelenskyy tha se Ukraina do të përgjigjet në mënyrë reciproke sapo të hyjë në fuqi armëpushimi.
“Është koha që udhëheqësit rusë të ndërmarrin hapa realë për t’i dhënë fund luftës së tyre, veçanërisht pasi Ministria e Mbrojtjes e Rusisë beson se nuk mund të mbajë një paradë në Moskë pa vullnetin e Ukrainës”, tha Zelenskyy.
Më herët gjatë ditës, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë shpalli një armëpushim me Ukrainën për 8–9 maj “në nder të festimit të fitores së popullit sovjetik në Luftën e Madhe Patriotike”.
Në një deklaratë në Telegram, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se Moska do të marrë “të gjitha masat e nevojshme” për të garantuar sigurinë e festimeve, duke cituar një deklaratë të Zelenskyyt, “e cila përmban kërcënime për të goditur Moskën veçanërisht më 9 maj”.
“Nëse regjimi i Kievit përpiqet të zbatojë planet e tij kriminale për të prishur festimin e 81-vjetorit të Fitores në Luftën e Madhe Patriotike, Forcat e Armatosura Ruse do të ndërmarrin një sulm të madh hakmarrës me raketa në qendër të Kievit”, tha ministria.
Presidenti rus Vladimir Putin të mërkurën bisedoi në telefon me presidentin e SHBA-së Donald Trump, duke propozuar një armëpushim në Ukrainë për periudhën e festimeve të Ditës së Fitores.
Ndihmësi i presidentit rus për çështje të jashtme, Yury Ushakov, tha se Trump e ka mbështetur idenë.