Zelenskyy pretendon se Rusia lëshoi ​​mbi 200 dronë gjatë natës, duke i dhënë fund "armëpushimit të pjesshëm"

Kanyshai Butun
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy pretendoi të martën se Rusia lëshoi më shumë se 200 dronë gjatë natës, duke zgjedhur "t'i japë fund armëpushimit të pjesshëm".
"Ne kemi thënë se do t'u përgjigjemi në të njëjtën mënyrë të gjitha hapave rusë", paralajmëroi Zelenskyy në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ai akuzoi Moskën për lëshimin e më shumë se 80 bombave ajrore dhe kryerjen e mbi 30 sulmeve ajrore.
Ai tha se dronët u rrëzuan mbi rajonet Dnipro, Zhytomyr, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv dhe Chernihiv, si dhe në Kiev dhe rajonin përreth.
Zelenskyy tha se objektet e energjisë, ndërtesat e apartamenteve dhe një çerdhe u dëmtuan. Ai gjithashtu raportoi një sulm në një lokomotivë civile në rajonin e Dnipropetrovsk.
"Njerëz janë raportuar të plagosur si rezultat i këtyre sulmeve. Dhe, për fat të keq, ka viktima", tha ai, duke shprehur ngushëllime familjeve të viktimave.
“Rusia duhet t’i japë fund kësaj lufte dhe është Rusia ajo që duhet të bëjë hapin drejt një armëpushimi të vërtetë dhe të qëndrueshëm”, theksoi ai, duke bërë thirrje për sanksione më të forta kundër Moskës derisa të arrihet një armëpushim i qëndrueshëm.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha në Telegram se forcat e saj kanë rrëzuar 31 dronë ukrainas mbi rajonet Belgorod, Volgograd, Voronezh dhe Rostov që nga mesnata.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.
Një armëpushim tre-ditor Rusi-Ukrainë i propozuar nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump skadoi të hënën.
Trump tha të premten se Moska dhe Kievi ranë dakord për një armëpushim për 9-11 maj, së bashku me një shkëmbim 1.000 për 1.000 të burgosurish, duke e përshkruar këtë veprim si një hap të mundshëm drejt përfundimit të luftës.
Para propozimit të Trumpit, Moska njoftoi një armëpushim të njëanshëm për 8-9 maj për të shënuar përvjetorin e fitores sovjetike në Luftën e Dytë Botërore dhe paralajmëroi Ukrainën për një përgjigje “masive” me raketa nëse festimet e Ditës së Fitores do të ndërpriteshin.
Kievi më vonë tha se do të respektonte një armëpushim duke filluar nga mesnata e 6 majit. Të dyja palët më pas akuzuan njëra-tjetrën për shkelje të armëpushimit.