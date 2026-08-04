Zelenskyy miraton operacionet e reja të SBU-së kundër Rusisë

Elena Teslova
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se ka miratuar operacione të reja nga Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) kundër Rusisë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se ai mbështet ndryshime të mëtejshme në strukturën e brendshme të agjencisë.
Ai tha se kreu i SBU-së, Oleksandr Poklad e kishte informuar atë mbi prioritetet operacionale të agjencisë për muajin gusht.
"Unë gjithashtu u dakordova me kreun e SBU-së për të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të pastruar strukturën e brendshme të shërbimit nga ata që punojnë për veten e tyre dhe jo për Ukrainën", tha ai.
Zelenskyy nuk zbuloi natyrën ose objektivat e operacioneve të sapomiratuara.