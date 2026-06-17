Zelenskyy mirëpret rezultatet e G7-tës për mbrojtjen ajrore dhe presionin ndaj Rusisë

Elena Teslova
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se Samiti i G7 në Francë dha rezultate që mund të forcojnë mbështetjen për vendin e tij në mes të konfliktit të vazhdueshëm me Rusinë, transmeton Anadolu.
Zelenskyy tha në Telegram se pjesëmarrësit ranë dakord për masa shtesë që synojnë përmirësimin e aftësive të mbrojtjes ajrore të Ukrainës si dhe hapa të mëtejshëm për të rritur presionin ndaj Rusisë.
"Samiti i G7 në Francë solli rezultate të rëndësishme për Ukrainën. Më e rëndësishmja, ne kemi rënë dakord për forcimin shtesë të mbrojtjes ajrore të Ukrainës", tha ai.
Zelenskyy shtoi se partnerët ndërkombëtarë premtuan mbështetje të vazhdueshme për sigurinë dhe qëndrueshmërinë energjetike të Ukrainës, duke shtuar se samiti ndihmoi në krijimin e një mirëkuptimi të përbashkët midis pjesëmarrësve për sfidat kryesore me të cilat përballet Ukraina dhe masat e nevojshme për t'i adresuar ato.