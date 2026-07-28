Zelenskyy mbërrin në SHBA për t'u takuar me Trumpin

Kanyshai Butun
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy mbërriti sot në SHBA përpara bisedimeve me presidentin Donald Trump, transmeton Anadolu.
Në një postim në kompaninë amerikane të mediave sociale X, Zelenskyy tha se do të takohej me Trumpin, ekipin e tij dhe "ata që mund të mbështesin mbrojtjen tonë".
"Prioriteti ynë numër një është mbrojtja antiballiste dhe bashkëpunimi strategjik me Amerikën. Paqja duhet të afrohet", tha ai.
Zelenskyy tha se do të nderonte kujtimin e senatorit republikan të ndjerë Lindsey Graham gjatë një ceremonie në Washington.
"Së bashku me të gjithë pjesëmarrësit në ceremoninë në Washington, ne do të kujtojmë angazhimin e tij për sigurinë dhe lirinë në të gjithë komunitetin transatlantik dhe në mbarë botën", tha ai.