Zelenskyy mbërrin në Rumani për të marrë pjesë në Samitin e Bukureshtit

Elena Teslova, Burç Eruygur
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy mbërriti sot në Bukuresht për të marrë pjesë në Samitin e Nëntëshes së Bukureshtit, raportoi një korrespondent i Anadolu-t nga vendi i ngjarjes.
Nëntëshja e Bukureshtit (B9), një grup prej nëntë anëtarësh të NATO-s nga Evropa Lindore, e themeluar në vitin 2015 për të koordinuar politikat e sigurisë dhe mbrojtjes, veçanërisht në përgjigje të shqetësimeve rajonale të sigurisë pas krizës së Ukrainës në vitin 2014 u mblodh në kryeqytetin rumun për të diskutuar çështjet e sigurisë.
Sipas korrespondentit të AA-së, Samiti i këtij viti po mbahet me pjesëmarrje nga vendet skandinave. Zelenskyy shoqërohet nga bashkëshortja e tij, Olena Zelenska dhe ministri i Jashtëm, Andriy Sybiha.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se takime të rëndësishme janë planifikuar në margjinat e samitit.
"Të gjithë ne në botë kemi nevojë për zgjidhje të përbashkëta, punë të përbashkët, në mënyrë që të ketë më shumë siguri për të gjithë. Ne do të tërheqim burime shtesë për mbrojtjen tonë dhe do të zgjerojmë formatin e Marrëveshjeve për Dronët", tha ai.
Zelenskyy shtoi se bashkëshortja e tij do të takohet me Zonjën e Parë të Rumanisë, Mirabela Gradinaru dhe do të marrë pjesë në nënshkrimin e memorandumeve mbi pranimin e universiteteve rumune në koalicionin global të studimeve ukrainase.