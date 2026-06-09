Zelenskyy konfirmon takimin me miliarderin rus Abramovich: Ukraina nuk do të tërhiqet nga territori i saj

Burç Eruygur
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy deklaroi se i ka thënë miliarderit rus Roman Abramovich gjatë një takimi në Kiev se Ukraina nuk do të tërhiqet nga territoret e saj, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për "The Guardian" të publikuar sot në mëngjes, Zelenskyy shpjegoi takimin e tij me Abramovichin, duke thënë se ai mendon se ka njerëz të ndryshëm rreth presidentit rus Vladimir Putin, nga të cilët gjysma e tyre duan të ndalojnë luftën Rusi-Ukrainë, ndërsa gjysma tjetër dëshiron ta vazhdojë atë.
Duke argumentuar se ai mendon se Abramovich mbërriti në Kiev për të dhënë një mesazh në lidhje me atë se "cila mund të jetë infrastruktura e negociatave diplomatike", Zelenskyy tha se ai u përgjigj duke potencuar gatishmërinë e Ukrainës për bisedime dhe për ta bërë Rusinë të ndalojë luftën.
"Unë thashë se jemi gati, por nuk do ta lëmë territorin tonë vetëm, me vendimet tona. Pra, nuk bëhet fjalë për kompromise", tha Zelenskyy.
Duke cituar katër persona të njohur me këtë çështje, "Financial Times" raportoi të hënën se Zelenskyy ftoi ish-pronarin e Chelseat në Kiev në maj në atë që e përshkroi si një "përpjekje të dështuar" për të bindur Putinin të zhvillonte bisedime të drejtpërdrejta për paqen.
Më tej në raport thuhet se Zelenskyy i kërkoi Abramovichit që t'i transmetonte një mesazh homologut të tij rus për gatishmërinë e tij për t'u takuar me të dhe se kjo synonte të tregonte seriozitetin e Ukrainës për mbajtjen e bisedimeve të drejtpërdrejta të paqes me Rusinë edhe me zhvillimet që ndodhin diku tjetër.
Presidenti ukrainas konfirmoi takimin e tij me Abramovichin po atë ditë në një intervistë për "Sky News".
Abramovich ka luajtur rol në përpjekjet ndërmjetësuese midis Rusisë dhe Ukrainës që nga muajt e parë të luftës në vitin 2022.