Zelenskyy: Kievi po përgatit sanksione pas mbërritjes së një anijeje në Izrael me "grurë të vjedhur" ukrainas

Burç Eruygur
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se vendi i tij po përgatit paketë sanksionesh pasi Kievi tha se një tjetër anije që dyshohet se mbante grurë të "vjedhur" nga territoret e kontrolluara nga Rusia në Ukrainë mbërriti në Izrael, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në kompaninë amerikane të mediave sociale X, Zelenskyy tha se po bëhen përgatitje bazuar në informacionin nga shërbimet e inteligjencës së Ukrainës dhe se paketa përkatëse e sanksioneve do të përfshijë "si ata që transportojnë drejtpërdrejt këtë grurë, ashtu edhe individët dhe subjektet juridike që përpiqen të përfitojnë nga kjo skemë kriminale".
"Në çdo vend normal, blerja e mallrave të vjedhura është një akt që sjell përgjegjësi ligjore. Kjo vlen, veçanërisht, për grurin e vjedhur nga Rusia. Një tjetër anije që mbante grurë të tillë ka mbërritur në një port në Izrael dhe po përgatitet të shkarkojë", tha Zelenskyy.
Sipas tij, ky nuk është dhe nuk mund të jetë biznes i ligjshëm. "Autoritetet izraelite nuk mund të mos jenë të vetëdijshme se cilat anije po mbërrijnë në portet e vendit dhe çfarë ngarkese po mbajnë", tha Zelenskyy.
Ai theksoi se Ukraina do të koordinohet me partnerët evropianë për të siguruar që individët përkatës të përfshihen në regjimet evropiane të sanksioneve.
"Ukraina mbështetet në partneritet dhe respekt të ndërsjellë me çdo shtet. Ne po punojmë vërtet për të rritur sigurinë, veçanërisht në rajonin e Lindjes së Mesme. Presim që autoritetet izraelite do ta respektojnë Ukrainën dhe do të përmbahen nga veprimet që dëmtojnë marrëdhëniet tona dypalëshe", shtoi Zelenskyy.
Autoritetet izraelite nuk kanë komentuar ende mbi komentet e presidentit ukrainas.