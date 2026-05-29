Zelenskyy: Inteligjenca tregon se Rusia po përgatit sulm të ri në shkallë të gjerë ndaj Ukrainës

Elena Teslova
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy tha sot se Kievi ka marrë informacione të inteligjencës që tregojnë se Rusia po përgatit sulm të ri në shkallë të gjerë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, ai u bëri thirrje partnerëve ndërkombëtarë që të rrisin presionin me sanksione ndaj Moskës dhe të përshpejtojnë dërgesat e sistemeve të mbrojtjes ajrore për Ukrainën.
"Kemi informacione nga shërbimet e inteligjencës se Rusia po përgatit një tjetër sulm masiv", tha Zelenskyy pas një takimi me ministrin e Jashtëm ukrainas, Andriy Sybiha.
Zelenskyy tha se ai dhe Sybiha diskutuan prioritetet për javët e ardhshme, përfshirë masat që partnerët ndërkombëtarë mund të ndërmarrin për të mbështetur më efektivisht mbrojtjen e Ukrainës.
"Mbrojtja kundër raketave balistike është detyrë kyç", theksoi ai.
Sipas tij, Kievi po përgatit gjithashtu propozime të detajuara për një paketë të re sanksionesh evropiane dhe masa shtesë për të parandaluar shmangien e kufizimeve ekzistuese.