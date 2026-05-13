Zelenskyy i kërkon Evropës të zhvillojë më shumë aftësi mbrojtëse të vetëmjaftueshme

Elena Teslova
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, i tha samitit të Nëntëshes së Bukureshtit në Rumani se Evropa duhet të lëvizë drejt një uniteti më të madh dhe, në disa fusha, të ketë kapacitete mbrojtëse më të vetëmjaftueshme, transmeton Anadolu.
Zelenskyy publikoi fjalimin e tij në Telegram, ku tha gjithashtu se kontinenti nuk mund të mbështetet në kushtet gjeopolitike që ndryshojnë vazhdimisht.
“Evropa nuk mund të varet nga klimat e ndryshueshme gjeopolitike”, tha Zelenskyy, duke bërë thirrje për integrim më të thellë të burimeve, prodhimit dhe kapaciteteve mbrojtëse për të forcuar BE-në dhe NATO-n.
Ai tha se Ukraina po eksporton ekspertizën e saj të sigurisë jashtë vendit, përfshirë në shtetet e Gjirit Persik dhe rajone si Lindja e Mesme dhe Kaukazi Jugor, dhe se po fillon bashkëpunim të ngjashëm edhe brenda Evropës.
Zelenskyy theksoi një “Marrëveshje për Dronët” të propozuar për BE-në, për të cilën tha se ishte diskutuar me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke shtuar se iniciativat duhet të zhvillohen në nivel institucional të BE-së dhe përmes marrëveshjeve dypalëshe.
Ai theksoi se lufta moderne evoluon me shpejtësi dhe se posedimi i armëve nuk është i mjaftueshëm pa përvojë reale luftarake dhe aftësi për t’u përshtatur shpejt, gjë që sipas tij Ukraina e posedon aktualisht.
“Kjo përvojë ekziston vetëm në Ukrainë, vetëm tek ushtarët tanë”, tha Zelenskyy, duke u bërë thirrje partnerëve të shmangin vonesat dhe të investojnë në prodhim të përbashkët mbrojtës dhe bashkëpunim.
Ai tha se këto përpjekje duhet të pasqyrohen në programin SAFE të BE-së (Veprimi i Sigurisë për Evropën), i cili synon të mbështesë riarmatosjen e shpejtë dhe përshtatjen e industrive evropiane të mbrojtjes ndaj sfidave aktuale të sigurisë.
Zelenskyy bëri gjithashtu thirrje për vazhdimin e presionit diplomatik ndaj Rusisë, duke thënë se sanksionet dhe “kapacitetet me rreze të gjatë veprimi”, duke aluduar në sulmet ukrainase me dronë, tashmë po japin efekt.
Ai kërkoi mbështetje për iniciativën PURL (Lista e Prioriteteve të Kërkesave të Ukrainës), duke e përshkruar atë si një mjet kritik që i mundëson Ukrainës të sigurojë sisteme kundërraketore, ndërsa kapacitetet prodhuese evropiane ende po zhvillohen.
Në të njëjtën kohë, ai paralajmëroi kundër ndarjes së prioriteteve ekonomike nga ato të sigurisë, duke theksuar se çmimet e energjisë, kostot e karburantit dhe konkurrueshmëria evropiane janë të lidhura drejtpërdrejt me sigurinë.