Zelenskyy i bën thirrje Putinit për një takim për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë

Elena Teslova
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, i ka bërë thirrje presidentit rus, Vladimir Putin, që të angazhohet në bisedime të drejtpërdrejta për t’i dhënë fund luftës, duke argumentuar se vazhdimi i konfliktit po ndikon në burimet e Rusisë dhe në pozitën e saj ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
Në një letër të hapur të publikuar në faqen zyrtare të presidencës, Zelenskyy tha se Ukraina i ka bërë ballë më shumë se katër viteve të luftës në shkallë të plotë, pavarësisht pritshmërive të Moskës se vendi do të shembej shpejt.
“Ukraina propozon t’i japë fund kësaj lufte përmes angazhimit të drejtpërdrejtë mes nesh, mes meje dhe jush. Unë propozoj një takim”, tha ai.
Ai theksoi se Kievi ka siguruar mbështetje ndërkombëtare ushtarake dhe financiare, ndërsa Rusia është përballur me sanksione dhe presion ekonomik.
Zelenskyy argumentoi se shoqëria ruse po ndjen gjithnjë e më shumë pasojat e konfliktit, duke përmendur sulmet me dronë, mungesat e karburantit, rritjen e çmimeve dhe mobilizimin e vazhdueshëm ushtarak.
“Ne e sollëm luftën në territorin tuaj dhe ju nuk do të kishit mundur ta përballonit pa ndihmën e Koresë së Veriut. Ju jeni sundimtari i parë i Rusisë që i drejtohet Phenianit për ndihmë”, tha ai.
Zelenskyy shtoi se “sot ju jeni plotësisht i varur nga Kina, gjithashtu për herë të parë në historinë e Rusisë”.
Presidenti ukrainas tha se Kievi nuk kërkon një luftë të përhershme dhe propozoi organizimin e një takimi të drejtpërdrejtë presidencial në një vend neutral, duke sugjeruar vende si Zvicra, Türkiye ose shtetet arabe si mikpritëse të mundshme.
Ai tha se Evropa dhe SHBA-ja duhet të marrin pjesë në një proces më të gjerë që synon krijimin e garancive të sigurisë dhe një arkitekture të re të sigurisë rajonale.
“Janë liderët ata që zgjidhin çështjet kyçe. Propozoj që të caktohet një datë e qartë për një takim të tillë”, tha Zelenskyy.
Zelenskyy deklaroi se Ukraina është e gatshme të zbatojë një armëpushim të plotë gjatë kohëzgjatjes së negociatave, të realizojë një shkëmbim të plotë të të burgosurve të luftës dhe të ndërmarrë hapa për kthimin e civilëve dhe fëmijëve të zhvendosur gjatë konfliktit.
Ai tha se, nëse Putini zgjedh të mos ndjekë një zgjidhje, Ukraina do të vazhdojë të luftojë me mbështetjen e partnerëve të saj.
“Ukraina e ka ruajtur pavarësinë e saj. Dhe do ta ruajë atë”, tha Zelenskyy, duke shtuar se diplomacia duhet të nisë duke marrë parasysh realitetet aktuale në vijën e frontit.
Presidenti ukrainas gjithashtu hodhi poshtë pretendimet se mbështetja për Kievin do të dobësohej ndjeshëm pa ndryshime në qëndrimin e Rusisë, duke thënë se presioni i sanksioneve ndaj Moskës do të vazhdojë derisa të arrihet ajo që ai e përshkroi si drejtësi për Ukrainën.
Ai e përfundoi fjalimin me një thirrje të re për t’i dhënë fund luftës dhe me një homazh për të vrarët në konflikt.