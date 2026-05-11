Zelenskyy: Formatet e mundshme të takimit me Putinin janë diskutuar me SHBA-në

Kanyshai Butun
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy tha se Kievi ka diskutuar formatet e mundshme për bisedime me presidentin rus Vladimir Putin "në nivel udhëheqësish me qëllim përfundimin e luftës së Rusisë", raporton Anadolu.
Zelenskyy tha se kryenegociatori i Ukrainës, Rustem Umerov e informoi atë për takimet me përfaqësuesit presidencialë amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
"Me rëndësi, SHBA-ja mbetet e angazhuar në diplomaci dhe në veçanti ka vepruar si ndërmjetëse në çështjen e shkëmbimit të të burgosurve", tha Zelenskyy në platformën amerikane të mediave sociale X.
Ai theksoi se kontaktet me SHBA-në vazhdojnë "në nivelin e duhur" për të përcaktuar konfigurimin e shkëmbimit. Zelenskyy tha se Umerov paraqiti një raport mbi kontaktet me vendet e interesuara për marrëveshje për dronë me Ukrainën.
Ai tha se gati 20 vende janë të përfshira në faza të ndryshme, me katër marrëveshje tashmë të nënshkruara dhe kontratat fillestare që tani po përgatiten. "Me vendet e tjera, janë duke u zhvilluar procedura përgatitore për marrëveshje politike që do të hapin rrugën për bizneset", tha ai.
Zelenskyy shtoi se Ukraina tashmë ka arritur rezultatet e para në fushën e energjisë përmes marrëveshjeve, përfshirë furnizimin me karburant për tregun vendas dhe pret "rezultate të rëndësishme financiare".
"Përveç Lindjes së Mesme dhe Gjirit, Kaukazit Jugor dhe Evropës, së shpejti do të nisim këtë bashkëpunim të ri të sigurisë në kuadër të 'Drone Deals' edhe me një pjesë tjetër të botës", tha ai.
Witkoff, Kushner dhe Umerov zhvilluan bisedime në Miami të SHBA-së javën e kaluar, ku diskutuan nevojën për intensifikimin e procesit diplomatik dhe koordinimin e hapave të mëtejshëm drejt arritjes së paqes.
Takimi u zhvillua në mes të një ngadalësimi të negociatave mes Kievit dhe Moskës ndërsa lufta Rusi-Ukrainë ka marrë më pak vëmendje ndërkombëtare muajt e fundit pas luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Pas takimit, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të premten se Rusia dhe Ukraina janë pajtuar për një armëpushim 3-ditor dhe një shkëmbim të të burgosurve 1.000 me 1.000, duke e përshkruar këtë si një hap të mundshëm drejt përfundimit të luftës.
Të shtunën, presidenti rus Vladimir Putin tha se është i gatshëm të takohet me Zelenskyyn në çdo vend të tretë, por vetëm për të finalizuar një marrëveshje paqeje për t'i dhënë fund luftës katërvjeçare në vazhdim.