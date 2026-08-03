Zelenskyy emëron ish-ministrin e Brendshëm në krye të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës

Elena Teslova
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha sot se ka vendosur të emërojë ish-ministrin e Mbrojtjes dhe shefin e Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare, Rustem Umerov, si kreun e Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Duke folur në një fjalim të transmetuar nga kanalet televizive ukrainase, Zelenskyy emëroi gjithashtu Ihor Klymenkon si sekretar të Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare.
Umerov së fundmi shërbeu si ministër i Mbrojtjes i Ukrainës. Përpara se të merrte postin në vitin 2023, ai drejtoi Fondin e Pronës Shtetërore të Ukrainës dhe ishte gjithashtu anëtar i parlamentit ukrainas.
Klymenko ka shërbyer si ministër i Brendshëm i Ukrainës që nga viti 2023, pasi më parë drejtoi Policinë Kombëtare.
Emërimet vijnë mes një riorganizimi më të gjerë në qeverinë dhe institucionet e sigurisë të Ukrainës.
Në javët e fundit, Zelenskyy ka njoftuar disa ndryshime që ndikojnë në kabinet, Shërbimin e Sigurisë të Ukrainës dhe udhëheqjen ushtarake të vendit.