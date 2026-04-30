Zelensky nënshkruan projektligje që zgjasin gjendjen ushtarake dhe mobilizimin në Ukrainë

Burç Eruygur
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy nënshkroi sot projektligje për të zgjatur gjendjen ushtarake dhe mobilizimin në Ukrainë për tre muaj të tjerë, transmeton Anadolu.
Statusi i dy ligjeve, të cilat u postuan në portalin online të "Verkhovna Rada", parlamentit ukrainas, u përditësua, duke treguar se ato u morën me firmën e Zelenskyyt. Dokumentet u votuan nga parlamenti të martën.
Gjendja ushtarake dhe mobilizimi i përgjithshëm në vend janë tani në fuqi deri më 2 gusht.
Zelenskyy shpalli për herë të parë gjendjen ushtarake dhe mobilizimin e përgjithshëm më 24 shkurt 2022, kur filloi lufta Rusi-Ukrainë, të cilën Moska e quan "operacion ushtarak special". Masat janë zgjatur që atëherë disa herë.