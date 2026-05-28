Zelensky mbërrin në Suedi për bisedime mbi paketën e mbrojtjes për Ukrainën

Elena Teslova
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy njoftoi të enjten se kishte mbërritur në Suedi për një vizitë pune, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se planifikon të përqendrohet në forcimin e bashkëpunimit mbrojtës dhe sigurimin e mbështetjes shtesë ushtarake për Ukrainën në takimet me zyrtarët suedezë.
"Sot, në një vizitë pune në Suedi, po përgatisim një paketë të madhe mbrojtëse për Ukrainën dhe një hap të fortë drejt avionëve luftarakë Gripen, të cilët patjetër do ta bëjnë Aviacionin tonë Luftarak më efektiv", tha ai.
Presidenti ukrainas tha se ishin planifikuar takime me kryeministrin suedez, Ulf Kristersson, së bashku me bisedime më të gjera që përfshinin delegacione dhe përfaqësues nga industria mbrojtëse e Suedisë.
Vizita vjen ndërsa Ukraina vazhdon përpjekjet për të siguruar ndihmë shtesë ushtarake perëndimore, duke përfshirë sisteme të përparuara të mbrojtjes ajrore dhe avionë luftarakë modernë, mes konfliktit të vazhdueshëm me Rusinë.