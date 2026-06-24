Zbulohet rast i ri i gripit të shpendëve, Australia mbetet në gatishmëri të lartë

Islam Uddin
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Australia ka konfirmuar një rast të ri të gripit të shpendëve në jug të vendit, duke e çuar në tre numrin total të rasteve të zbuluara, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Rasti i fundit i gripit shumë patogjen H5 u konfirmua te një zog i egër shtegtar, gjë që i shtyu autoritetet të mbajnë mbikëqyrje të shtuar ndërsa virusi po përhapet përgjatë bregdetit jugor të vendit, raportoi ABC News.
Kryeministri i Australisë së Jugut, Peter Malinauskas, tha se rasti i fundit u zbulua te një zog detar i llojit "petreli gjigant", i gjetur në Knights Beach në gadishullin Fleurieu.
Zogu ishte një nga dy zogj të sëmurë të marrë në kujdes nga një grup shpëtimi i kafshëve më 14 qershor dhe më pas u testua për virusin.
Rezultatet laboratorike konfirmuan se njëri zog ishte i infektuar me variantin H5, ndërsa tjetri doli negativ, tha Malinauskas për gazetarët.
Dy zogj të tjerë të sëmurë të gjetur në Fowlers Bay gjithashtu rezultuan negativë.
Zbulimi i fundit vjen pas dy rasteve të konfirmuara pranë Esperance në Australinë Perëndimore, përfshirë një zog detar shtegtar "skua kafe" dhe një tjetër të gjetur në një plazh të izoluar që rezultoi pozitiv për të njëjtin variant të rrezikshëm.