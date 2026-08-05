Zbulohet një dron pranë avionit ukrainas të mallrave në një aeroport gjerman

Oliver Towfigh Nia
05 gusht 2026•Përditësim: 05 gusht 2026
Një dron u pa pranë një avioni ukrainas në aeroportin e Leipzig/Halle të Gjermanisë, një nga qendrat kryesore të transportit ajror të mallrave, raportuan sot mediat, duke cituar një zëdhënës të NATO-s, transmeton Anadolu.
Sipas revistës "Focus", droni mbante lëndë shpërthyese dhe një detonator, ndërsa policia e siguroi atë gjatë natës. Pas zbulimit të dronit, operacionet në aeroport u pezulluan përkohësisht.
Një fluturim pasagjerësh dhe disa avionë mallrash u ridrejtuan. Sipas gazetës "Leipziger Volkszeitung", avioni i përkiste kompanisë ukrainase të transportit ajror të mallrave "Antonov Airlines".
Policia njoftoi se përdori një robot për çaktivizimin e mjeteve shpërthyese për të siguruar lëndët shpërthyese të vendosura në dron. Hetuesit gjermanë thanë se nuk e kanë përjashtuar mundësinë e sabotimit.
Sipas transmetuesit publik MDR, pista jugore e aeroportit mbeti e mbyllur deri sot në mëngjes, duke shkaktuar ndërprerje të konsiderueshme në operacionet e fluturimeve të mallrave.