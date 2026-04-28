Zbulohet kamera spiune në qendrën hekurudhore gjermane, nisin hetimet për sabotim

Ayhan Şimşek
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Prokurorët gjermanë kanë nisur hetim spiunazhi pasi zbuluan kamerë të fshehtë në një qendër kryesore hekurudhore perëndimore të përdorur për transporte ushtarake me destinacion Ukrainën, duke dyshuar për përgatitje për sabotim, transmeton Anadolu.
Transmetuesit publikë WDR dhe NDR raportuan sot se autoritetet identifikuan një të dyshuar, shtetas lituanez që besohet se e ka instaluar kamerën në stacionin e trenit Minden, një pikë kyçe ngarkimi për forcat gjermane dhe britanike dhe qendër e rëndësishme që mbështet krahun lindor të NATO-s.
Të martën në mëngjes, hetuesit kontrolluan shtëpinë e një të dyshuari në Detmold, konfirmoi zyra e prokurorit. Autoritetet dyshojnë se kamera e fshehtë është përdorur për të monitoruar transportet hekurudhore ushtarake të lidhura me Ukrainën, ndoshta si pjesë e një sabotimi të planifikuar, thanë raportet.
Kamera u gjet në shtator pasi një punonjës i kompanisë hekurudhore gjermane DB e vuri re rastësisht, thanë mediat. Pajisja e vogël e zezë, e montuar rreth 5 metra lart në një shtyllë, mbante afishe të rreme DB. E pajisur me një panel diellor, një kartë SIM të huaj për transmetime të drejtpërdrejta, shikim natën dhe ruajtje për regjistrime, ajo ishte e drejtuar në një zonë manovrimi që trajton trenat ushtarakë, thanë burime sigurie për transmetuesit.
Thuhet se hetuesit nuk kanë gjetur ende prova se kush e porositi instalimin e kamerës së fshehtë në stacion. Autoritetet dyshojnë se shërbimet ruse të inteligjencës mund të jenë pas kësaj, raportuan transmetuesit.
Agjencia e inteligjencës së brendshme e Gjermanisë ka paralajmëruar prej kohësh se Moska po mbështetet gjithnjë e më shumë jo vetëm te spiunët profesionistë, por edhe te informatorët e rekrutuar dhe sabotatorët e mundshëm pa sfond inteligjence.