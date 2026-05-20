Zëvendësshefja e NATO-s vlerëson investimet në mbrojtje të Turqisë

Melike Pala
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Zëvendëssekretarja e Përgjithshme e NATO-s, Radmilla Shekerinska, theksoi të mërkurën nevojën për një parandalim ushtarak më të fortë për të siguruar të ardhmen e aleancës, duke vlerësuar njëkohësisht rritjen e investimeve në mbrojtje nga Turqia, raporton Anadolu.
Duke folur në panelin me titull “Përqafimi i ndryshimit, mbrojtja e së nesërmes: Turqia dhe NATO në një peizazh sigurie në ndryshim”, të organizuar nga Drejtoria e Komunikimeve e Republikës së Turqisë në Bruksel, Shekerinska tha se ruajtja e sigurisë në gjithë aleancën kërkon angazhime afatgjata dhe rritje të kapaciteteve mbrojtëse.
“Është e qartë se nuk ka rrugë të shkurtra. Për të vazhduar mbrojtjen e aleancës sonë, na duhet një parandalim ushtarak i fortë, na duhet një qëndrim i fortë mbrojtës”, tha ajo.
Ajo theksoi se shpenzimet më të larta për mbrojtjen janë thelbësore “jo vetëm për tani, por edhe për vitet në vijim”, duke shtuar se kapacitetet më të forta ushtarake mbeten mjeti më efektiv për të parandaluar konfliktet.
Duke vlerësuar angazhimet e Ankarasë në mbrojtje, Shekerinska tha: “Planet e Turqisë për rritjen e shpenzimeve janë mbresëlënëse dhe tregojnë qartë angazhimin tuaj jo vetëm ndaj aleancës, por edhe ndaj sigurisë”.
Ajo vuri në dukje se Turqia prej kohësh e ka tejkaluar objektivin e NATO-s për të shpenzuar 2 për qind të prodhimit të brendshëm bruto për mbrojtje, edhe në periudha kur shumë aleatë nuk e kanë arritur këtë nivel.
“Ne gjithmonë theksojmë se Turqia ka qenë një aleat i paçmuar për gati 75 vjet, duke kontribuuar në shumë mënyra në sigurinë tonë të përbashkët, përfshirë në det, në tokë dhe në ajër. Ajo ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO”, tha Shekerinska.
Ajo shtoi se Ankaraja mbetet e përkushtuar për rritje të mëtejshme në përputhje me objektivat më të gjera të shpenzimeve të aleatëve të NATO-s.
“Ky është një samit vendimtar ku do të tregojmë se po zbatojmë vendimet që morëm në Hagë vitin e kaluar. Duhet të tregojmë se po shpenzojmë ose investojmë më shumë në mbrojtje”, tha ajo.
Duke bërë thirrje për një aleancë më të fortë të mbështetur nga bashkëpunimi transatlantik, Shekerinska tha se NATO përballet me “rreziqe reale dhe të qëndrueshme”, duke përmendur kërcënime që shtrihen nga Arktiku deri në Mesdhe dhe rajonin e Detit të Zi.
Ajo përmendi sulmet me raketa dhe dronë, kërcënimet kibernetike, paqëndrueshmërinë në fqinjësinë jugore të NATO-s dhe shqetësimet në rritje të sigurisë të lidhura me zhvillimet ushtarake të rivalëve globalë.
Shekerinska gjithashtu theksoi urgjencën për rritjen e prodhimit të industrisë së mbrojtjes, duke thënë se aleatët e NATO-s duhet të përshpejtojnë kapacitetet konkrete dhe të sigurojnë që parandalimi të mbetet i besueshëm.
Pas fjalimit të saj, pjesëmarrësit në panel theksuan kontributin e gjatë të Turqisë në NATO dhe rolin e saj në përshtatjen e aleancës me sfidat e reja të sigurisë.
Ndër folësit ishin ambasadori i përhershëm i Turqisë në NATO, Basat Ozturk; kryetari i Komisionit Kombëtar të Mbrojtjes së parlamentit turk dhe ish-ministër i mbrojtjes, Hulusi Akar; Zëvendëssekretarja e Përgjithshme në detyrë e NATO-s për Operacione, Burcu San; dhe gjeneralmajori belg i Forcave Ajrore Harold Van Pee, drejtor për strategjinë në Ministrinë e Mbrojtjes të Belgjikës.