Zëvendëspresidenti turk: Turqia dhe Belgjika synojnë bashkëpunim më të thellë në tregti dhe mbrojtje

Merve Berker
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Zëvendëspresidenti turk Cevdet Yilmaz tha sot se Turqia dhe Belgjika synojnë të thellojnë bashkëpunimin në tregti, mbrojtje, energji dhe transformim digjital pas bisedimeve me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Jashtëm belg Maxime Prevot në Ankara, transmeton Anadolu.
Yilmaz tha në platformën sociale turke NSosyal se u takua me Prevot dhe delegacionin e tij në Kompleksin Presidencial në kryeqytetin turk, si pjesë e Misionit Ekonomik belg në Turqi të udhëhequr nga Mbretëresha Mathilde.
“Jemi të kënaqur që marrëdhëniet tona me Belgjikën, aleatin dhe partnerin tonë në NATO, po marrin një vrull të ri në fusha si tregtia, energjia, lidhshmëria, industria e mbrojtjes dhe transformimi digjital”, deklaroi Yilmaz.
Ai theksoi se vëllimi i tregtisë dypalëshe arriti në 9,2 miliardë dollarë në vitin 2025 dhe tha se të dy vendet synojnë ta rrisin më tej këtë shifër në vitet e ardhshme.
Ai tha se të dy vendet janë të vendosura të forcojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes brenda kornizës së NATO-s, ndërsa thellojnë punën e përbashkët për “çështje strategjike si Korridori i Mesëm dhe siguria energjetike”.
Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e “një qasjeje konstruktive, gjithëpërfshirëse dhe strategjike” në marrëdhëniet Turqi-BE.
Yilmaz shprehu më tej shpresën se takimet e mbajtura gjatë Misionit Ekonomik belg, i përshkruar si delegacioni më i madh belg në Turqi nën udhëheqjen e Mbretëreshës Mathilde, do të hapin rrugën për partneritete të reja dhe do të shënojnë “një pikë kthese të re” në marrëdhëniet me Belgjikën dhe BE-në.