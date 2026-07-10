Zëdhënësi i Hamasit i mbijeton sulmit ajror izraelit

İlayda Çakırtekin
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Zëdhënësi i Hamasit, Hazem Qassem, i mbijetoi një sulmi ajror izraelit ndërsa sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës vranë gjashtë persona të enjten, njoftoi televizioni saudit Al Arabiya, transmeton Anadolu.
Një burim sigurie në Gaza ka njoftuar se një nga sulmet ajrore izraelite shënjestroi makinën e Qassem.
Edhe pse Qassem nuk ishte në makinë në momentin e sulmit, truproja e tij thuhet se u vra.
Të paktën 12 palestinezë u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit në fuqi që nga tetori i kaluar.
Që nga fillimi i gjenocidit të Izraelit në Gaza më 8 tetor 2023, 73.118 palestinezë janë vrarë dhe 173.615 të tjerë janë plagosur, përveç shkatërrimit të gjerë që ka prekur rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.