Xi-Trump: Kina dhe SHBA-ja nuk duhet “kurrë ta prishin” marrëdhënien dypalëshe

Riyaz Khaliq Khaliq
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Presidenti i Kinës, Xi Jinping ka deklaruar se Washingtoni dhe Pekini nuk duhet “kurrë ta prishin” marrëdhënien dypalëshe, duke theksuar partneritetin mbi rivalitetin, transmeton Anadolu.
“Arritja e rilindjes së madhe të kombit kinez dhe ta bësh Amerikën përsëri të madhe mund të ecin paralelisht. Ne mund ta ndihmojmë njëri-tjetrin të kemi sukses dhe të avancojmë mirëqenien e gjithë botës”, tha Xi duke iu drejtuar Trumpit dhe delegacionit amerikan gjatë një banketi shtetëror në Sallën e Madhe të Popullit në Pekin.
“Ne të dy besojmë se marrëdhënia Kinë-SHBA është marrëdhënia dypalëshe më e rëndësishme në botë. Ne duhet ta bëjmë të funksionojë dhe të mos e prishim kurrë”, theksoi Xi.
Trump ndodhet në një vizitë shtetërore treditore në Kinë, e para nga një president amerikan në detyrë në nëntë vitet e fundit. Xi dhe Trump zhvilluan më herët gjatë ditës një samit dypalësh, të cilin Shtëpia e Bardhë e përshkroi si “takim të mirë”.
Megjithëse Xi nuk e përmendi Tajvanin në fjalimin e tij gjatë banketit, ai zakonisht përdor termin “rilindja e madhe e kombit kinez” për të nënkuptuar “bashkimin e Tajvanit” me Kinën kontinentale.
“Nën situatën e re, presidenti Trump dhe unë jemi plotësisht të vetëdijshëm për pritjet e dy kombeve tona dhe të komunitetit ndërkombëtar, kemi zhvilluar shumë takime dhe telefonata dhe kemi mbajtur marrëdhëniet Kinë-SHBA përgjithësisht stabile”, tha Xi.
Duke e përshkruar vizitën e Trumpit si “historike”, lideri kinez tha: “Si Kina ashtu edhe SHBA-ja përfitojnë nga bashkëpunimi dhe humbin nga përballja; dy vendet tona duhet të jenë partnerë dhe jo rivalë”.
Duke theksuar se bota sot po ndryshon dhe është e trazuar, Xi tha se marrëdhëniet Kinë-SHBA prekin dhe ndikojnë interesat e mbi 8 miliardë njerëzve në botë. “Të dyja palët duhet të ngrihen në nivelin e kësaj përgjegjësie historike dhe ta drejtojnë anijen gjigante të marrëdhënieve Kinë-SHBA përpara në mënyrë të qëndrueshme dhe në drejtimin e duhur”, shtoi ai.
Presidenti kinez tha se Trumpi “u pajtua” për ndërtimin e një “marrëdhënieje konstruktive Kinë-SHBA me stabilitet strategjik” për “zhvillim të qëndrueshëm, të shëndoshë dhe afatgjatë” të marrëdhënieve dypalëshe, me qëllim “sjelljen e më shumë paqeje, prosperiteti dhe progresi për botën”.
Xi dhe Trump pritet të takohen sërish të premten për një ceremoni tradicionale kineze çaji, si dhe për një drekë pune, para se "Air Force One" ta kthejë presidentin amerikan në shtëpi.
Trumpi shoqërohet nga kryediplomati amerikan, Marco Rubio si dhe nga sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, një rast i rrallë për një shef të Pentagonit.
Pete dhe homologu i tij kinez, Dong Jun, u panë duke biseduar në Sallën e Madhe të Popullit para se Xi dhe Trump të hynin në sallë për darkën.