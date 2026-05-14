Saadet Gökce
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Presidenti kinez Xi Jinping paralajmëroi sot për përplasje midis Kinës dhe SHBA-së nëse çështja e Tajvanit "nuk trajtohet siç duhet", sipas medias shtetërore, transmeton Anadolu.
"Çështja e Tajvanit është çështja më e rëndësishme në marrëdhëniet Kinë-SHBA", i tha Xi presidentit amerikan Donald Trump ndërsa e priti atë në Sallën e Madhe të Popullit, ndërtesën ceremoniale shtetërore të Kinës, sipas agjencisë së lajmeve Xinhua.
"Nëse trajtohet siç duhet, marrëdhënia dypalëshe do të gëzojë stabilitet të përgjithshëm. Përndryshe, të dy vendet do të kenë përplasje dhe madje konflikte, duke e vënë të gjithë marrëdhënien në rrezik të madh", tha ai.
"Paqja përgjatë Ngushticës së Tajvanit është e papajtueshme si 'zjarri dhe uji' me pavarësinë e Tajvanit", tha Xi.
"Ruajtja e paqes dhe stabilitetit përgjatë Ngushticës së Tajvanit është emëruesi më i madh i përbashkët midis dy vendeve", shtoi presidenti kinez.
Konflikti në Lindjen e Mesme, Tajvani, tregtia dhe tarifat ishin ndër çështjet që pritej të ishin në krye të axhendës në bisedimet midis dy udhëheqësve.
Trumpi tha të hënën se do të kishte "atë diskutim me presidentin Xi" kur u pyet për mbështetjen e SHBA-së për mbrojtjen e Tajvanit.
"Presidenti Xi do të donte që ne të mos e bëjmë këtë dhe unë do ta zhvilloj këtë diskutim. Kjo është një nga shumë gjërat për të cilat do të flas", shtoi ai.
Sipas "The New York Times", një grup senatorësh dypartiakë i kanë kërkuar Trumpit të ecë përpara me një paketë armësh rekord prej 14 miliardë dollarësh për Tajvanin, e cila është vonuar dhe është bllokuar në Departamentin e Shtetit të SHBA-së për muaj të tërë.
Si furnizuesi kryesor i armëve të Tajvanit, SHBA-ja miratoi shitje armësh prej 11 miliardë dollarësh vitin e kaluar, duke shkaktuar protesta nga Pekini.
Kina e konsideron Tajvanin "provincën e saj të shkëputur", ndërsa Taipei ka këmbëngulur në pavarësinë e tij që nga viti 1949.