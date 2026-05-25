Xi: Kina dhe Serbia duhet të forcojnë besimin dhe bashkëpunimin për një të ardhme të përbashkët

Faisal Mahmud
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Presidenti i Kinës, Xi Jinping, ka thënë sot se Kina dhe Serbia duhet të forcojnë shkëmbimet, të thellojnë besimin e ndërsjellë dhe të zgjerojnë bashkëpunimin për të çuar përpara partneritetin e tyre gjithëpërfshirës strategjik, transmeton Anadolu.
Xi i ka bërë këto deklarata gjatë një takimi me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në Pekin, sipas zëdhënëses së Ministrisë së Jashtme kineze Mao Ning.
Udhëheqësi 72-vjeçar kinez ka theksuar përvojat historike të përbashkëta të popullit kinez dhe ati serb, duke thënë se të dy kombet kanë kaluar vështirësi dhe arritje që kanë formuar një “karakter këmbëngulës dhe të vendosur”.
Xi ka thënë se të dy vendet janë të përkushtuara për mbrojtjen e pavarësisë dhe dinjitetit kombëtar, duke theksuar rëndësinë e zhvillimit paqësor, barazisë dhe drejtësisë.
Sipas zëdhënëses, Xi ka theksuar se Kina dhe Serbia duhet të forcojnë shkëmbimet, të konsolidojnë besimin e ndërsjellë, të thellojnë bashkëpunimin praktik dhe të zgjerojnë mbështetjen reciproke për të “ndërtuar një rrugë të ndritur drejt një të ardhmeje të përbashkët të begatë” dhe për të ngritur marrëdhëniet dypalëshe në nivele më të larta.
Takimi u zhvillua gjatë vizitës së parë shtetërore të Vuçiqit në Kinën, ku të dy liderët ishin të pranishëm gjithashtu në nënshkrimin e disa marrëveshjeve bashkëpunimi që mbulojnë tregtinë, infrastrukturën, teknologjinë dhe sektorë të tjerë, sipas mediave shtetërore kineze.
Para takimit, zëdhënësja e përshkroi Kinën dhe Serbinë si “miq të çeliktë” dhe tha se Pekini është i gatshëm të forcojë koordinimin me Beogradin në çështjet rajonale dhe ndërkombëtare.
Vuçiq, i cili mbërriti në Kinën të dielën për një vizitë pesëditore, e përshkroi udhëtimin si një nga më të rëndësishmit në karrierën e tij politike dhe tha se Serbia pret përfitime të mëdha ekonomike nga bashkëpunimi më i ngushtë me Kinën.
Kina është bërë një nga investitorët kryesorë në Serbi nëpërmjet projekteve të lidhura me Iniciativën “Një Brez, Një Rrugë” (BRI), përfshirë ndërtimin e hekurudhave, operacionet minerare dhe zhvillimin industrial.
Pekini gjithashtu e ka përshkruar Serbinë si një partner kyç në Evropën Juglindore dhe vendin e parë evropian që ndërton bashkërisht një “komunitet me të ardhme të përbashkët” me Kinën.
Vëllimi i tregtisë mes dy vendeve ka arritur rreth 9,37 miliardë dollarë, duke e bërë Pekinin partnerin e dytë më të madh tregtar të Beogradit.