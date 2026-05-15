Xi dhe Trump "bien dakord" për të forcuar komunikimin dhe koordinimin mes luftës me Iranin

Saadet Gökce
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Presidenti kinez Xi Jinping dhe homologu i tij amerikan Donald Trump ranë dakord të forcojnë komunikimin dhe koordinimin mbi çështjet ndërkombëtare dhe rajonale mes luftës së Iranit, transmeton Anadolu.
"Të dy udhëheqësit zhvilluan një shkëmbim të thellë pikëpamjesh mbi çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me të dy vendet dhe botën dhe arritën një sërë mirëkuptimesh të reja të përbashkëta", tha sot një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës, ndërsa Trumpi bëri vizitën e parë të një presidenti amerikan në Kinë që nga viti 2017.
Xi dhe Trump u takuan gjithashtu vitin e kaluar në margjinat e Samitit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC) në Busan të Koresë së Jugut. Presidenti kinez mbajti një ceremoni mirëseardhjeje dhe një banket për homologun e tij amerikan ndërsa të dy zhvilluan bisedime dhe vizituan të enjten "Tempullin e Qiellit".
"Ata ranë dakord për një vizion të ri të ndërtimit të një marrëdhënieje konstruktive Kinë-SHBA me stabilitet strategjik për të ofruar udhëzime strategjike për marrëdhëniet Kinë-SHBA gjatë tre viteve të ardhshme dhe më tej, për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm, të shëndoshë dhe të qëndrueshëm të marrëdhënieve Kinë-SHBA dhe për të sjellë më shumë paqe, prosperitet dhe përparim në botë", tha zëdhënësi.
"Trump dhe Xi arritën gjithashtu mirëkuptime të rëndësishme të përbashkëta mbi trajtimin e shqetësimeve të tyre të ndërsjella në një mënyrë të duhur", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze.
"Ndërveprimet midis dy presidentëve kanë forcuar mirëkuptimin e ndërsjellë, kanë thelluar besimin e ndërsjellë, kanë avancuar bashkëpunimin praktik, kanë rritur përfitimet për popujt e të dy vendeve dhe kanë injektuar stabilitet dhe siguri shumë të nevojshme në botë", shtoi ai.
Të enjten, Trumpi pretendoi se Xi i ka thënë atij se Pekini nuk do t'i japë pajisje ushtarake Iranit dhe shprehu mbështetje për mbajtjen hapur të Ngushticës së Hormuzit.
"Ai tha se nuk do të japë pajisje ushtarake. Kjo është një deklaratë e madhe", tha Trump.
Të dy udhëheqësit morën pjesë në një ceremoni përshëndetjeje dhe një foto miqësie sot, pas së cilës Xi priti Trumpin për një seancë çaji dhe një drekë pune.
Planifikohet që Trumpi të largohet nga Pekini pas ngjarjes.
Vizita e presidentit amerikan vjen në një kohë tensionesh të larta në Lindjen e Mesme, të shkaktuara nga sulmet e forcave të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt, të cilat nxitën hakmarrjen e Teheranit kundër Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Aktualisht, midis palëve është në fuqi një armëpushim pa afat.