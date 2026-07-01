WhatsApp do t'u lejojë përdoruesve të bisedojnë pa ndarë numrat e telefonit

Dilara Hamit
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
WhatsApp do të fillojë të shfaqë një veçori të shumëpritur të emrit të përdoruesit që do t'i lejojë përdoruesit të lidhen pa zbuluar numrat e tyre të telefonit, duke prezantuar atë që platforma e mesazheve në pronësi të Meta me bazë në SHBA e përshkruan si një përmirësim të madh të privatësisë për më shumë se 3 miliardë përdoruesit e saj në mbarë botën, transmeton Anadolu.
Funksioni, i cili do të prezantohet gradualisht gjatë muajve të ardhshëm, u mundëson përdoruesve të rezervojnë një emër përdoruesi unik përmes aplikacionit celular WhatsApp. Pasi të aktivizohet, përdoruesit do të jenë në gjendje të shkëmbejnë emrat e përdoruesve në vend të numrave të telefonit kur fillojnë bisedat.
Kompania tha se emrat e përdoruesve do të jenë opsionale, duke i lejuar përdoruesit të vazhdojnë të përdorin numrat e tyre të telefonit nëse dëshirojnë. Ata që zgjedhin të krijojnë një emër përdoruesi do të jenë në gjendje ta ndryshojnë ose heqin atë në çdo kohë.
Emrat e përdoruesve do të kufizohen në 35 karaktere dhe nuk do t'u kërkojnë përdoruesve të zbulojnë numrat e tyre të telefonit tek kontaktet e reja. Megjithatë, një numër telefoni do të kërkohet ende për të krijuar dhe mbajtur një llogari WhatsApp.
WhatsApp tha se përdoruesit do të njoftohen kur funksioni të bëhet i disponueshëm në llogaritë e tyre. Opsioni për të rezervuar një emër përdoruesi do të shfaqet brenda cilësimeve të llogarisë ose profilit në aplikacionin celular dhe fillimisht nuk do të jetë i disponueshëm përmes WhatsApp Web ose versioneve të desktopit.
Kompania tha se po prezanton gjithashtu masa për të parandaluar imitimin. Disa emra përdoruesish të lidhur me figura publike të profilit të lartë, zyrtarë qeveritarë dhe persona të famshëm nuk do të jenë të disponueshëm për përdoruesit e tjerë.
Krijuesit, bizneset dhe organizatat do të jenë në gjendje të pretendojnë emra përdoruesish që përputhen me identitetet e tyre ekzistuese në Instagram ose Facebook për të ruajtur qëndrueshmërinë në platformat e Meta-s. Përdoruesit e tjerë që dëshirojnë të përdorin të njëjtin emër përdoruesi në shërbimet Meta do të duhet të lidhin llogaritë e tyre përmes qendrës së llogarive të kompanisë.