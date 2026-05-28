Vritet një ushtare izraelite në veri të Izraelit dhe 7 ushtarë plagosen në sulmet e Hezbollahut

Şahin Demir
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Një ushtare izraelite u vra dhe shtatë ushtarë tjerë u plagosën sot në sulmet me dronë dhe antitank të nisura nga Hezbollahu në veri të Izraelit dhe në jug të Libanit, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite tha në një deklaratë se ushtarja Rotem Yanai nga Brigada Givati u vra në një shpërthim me dron gjatë një operacioni ushtarak pranë vendbanimit Shomera në veri të Izraelit.
Deklarata shtoi se një ushtar rezervist u plagos rëndë dhe një tjetër u plagos lehtë në sulm. Transmetuesi publik izraelit KAN tha se droni shënjestroi një vendndodhje ushtarake izraelite pranë Shomerës në Galilenë perëndimore pranë kufirit libanez.
KAN shtoi se numri i të vrarëve izraelitë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në Liban në mesin e prillit ishte rritur në 12, përfshirë tetë të vrarë në sulmet me dronë me eksplozivë të Hezbollahut.
Sipas transmetuesit, grupi libanez Hezbollah nisi tre dronë drejt Shomerës, njëri prej të cilëve shpërtheu dhe shkaktoi një zjarr përpara se dy dronë të tjerë të shpërthenin në të njëjtin vend.
Tre ushtarë të tjerë thuhet se u plagosën lehtë. Në një incident të veçantë, dy ushtarë të Brigadës Golani pësuan lëndime të lehta në një sulm me raketa antitank gjatë aktivitetit ushtarak në jug të Libanit.
Izraeli vazhdon shkeljet e përditshme të marrëveshjes së armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri në fillim të korrikut. Hezbollahu u është përgjigjur shkeljeve me sulme me raketa dhe dronë që synojnë trupat dhe automjetet ushtarake izraelite në jug të Libanit dhe në veri të Izraelit.
Në javët e fundit, dronët e Hezbollahut kanë ngritur shqetësim në rritje në Izrael, me kryeministrin Benjamin Netanyahu që i përshkruan ato si një "kërcënim të madh" për shkak të vështirësisë në zbulimin e tyre.
Që nga 2 marsi, Izraeli ka kryer ofensivë në shkallë të gjerë në Liban që ka vrarë 3.269 persona dhe ka plagosur 9.840 të tjerë, përveç zhvendosjes së më shumë se 1 milion njerëzve, sipas shifrave zyrtare deri të mërkurën.
Izraeli ka pushtuar zona në jug të Libanit, disa për dekada dhe të tjera që nga lufta 2023-2024 ndërsa gjatë ofensivës aktuale, ai përparoi rreth 10 kilometra në territorin jugor libanez.