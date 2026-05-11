Vritet një ushtar izraelit në një sulm me dron nga Hezbollahu pranë kufirit me Libanin

Gizem Nisa Çebi Demir
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Ushtria izraelite njoftoi vdekjen e një rreshteri kryesor gjatë operacioneve luftarake pranë kufirit me Libanin, raportoi Asharq News herët të hënën, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite tha se ushtari u vra në një sulm me dron të dielën në Izraelin verior.
Në një deklaratë, ushtria e identifikoi ushtarin si Rreshterin Kryesor Alexander Glovanyov, 47-vjeç, dhe tha se ai u vra pasi grupi Hezbollah lëshoi disa dronë të mbushur me eksplozivë drejt një zone pranë kufirit libanez, sipas disa mediave izraelite.
Ushtria izraelite vazhdon të kryejë sulme të përditshme në Liban dhe të shkëmbejë zjarr me Hezbollahun, pavarësisht një armëpushimi në fuqi që nga 17 prilli, i cili më vonë u zgjat deri në mesin e majit.
Sulmet e Izraelit ndaj Libanit që nga 2 marsi, menjëherë pas fillimit të luftës me Iranin në fund të shkurtit, kanë vrarë 2.846 persona, kanë plagosur 8.693 të tjerë dhe kanë zhvendosur mbi 1 milion njerëz.
Ajo gjithashtu mban një të ashtuquajtur "zonë tampon" në territorin libanez.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të presin bisedime paqeje midis dy vendeve më 14-15 maj në Washington, DC.