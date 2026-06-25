Vritet një ushtar izraelit dhe një tjetër plagoset në jug të Libanit

Mohammad Sio
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Një ushtar izraelit u vra dhe një tjetër u plagos të mërkurën gjatë asaj që ushtria e quajti "aktivitet operacional" në jug të Libanit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë sot, ushtria e identifikoi ushtarin e vrarë si rreshterin kryesor Basil Sweid, 32-vjeç, i cili shërbeu si shofer. E përditshmja izraelite "Yedioth Ahronoth" citoi një deklaratë ushtarake duke thënë se ushtari u vra të mërkurën "në një përmbysje të një kamioni ushtarak me karburant në jug të Libanit".
Ajo shtoi se "në aksidentin operacional, një ushtar i IDF (ushtrie) u plagos lehtë". Të mërkurën, ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, u zotua se forcat e ushtrisë nuk do të largohen nga territori i pushtuar në jug të Libanit "edhe nëse SHBA-ja kërkon tërheqje".
Komentet vijnë ndërsa zyrtarë të lartë izraelitë vazhdojnë të këmbëngulin në ruajtjen e kontrollit mbi zonat e pushtuara në jug të Libanit, pavarësisht një mirëkuptimi të kohëve të fundit mes SHBA-së dhe Iranit, i cili përfshin angazhime që lidhen me respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Libanit.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të marra gjatë luftës 2023-2024. Gjatë ofensivës së saj të fundit, forcat izraelite avancuan mbi 10 kilometra në territorin libanez.
Që nga 2 marsi 2026, ofensiva e Izraelit në Liban ka vrarë mbi 4 mijë njerëz, ka plagosur mbi 12 mijë të tjerë dhe ka zhvendosur mbi një milion njerëz, sipas shifrave zyrtare libaneze.